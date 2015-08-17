Монета «Магический год счастья». Серебро, 400 гр. Тираж 222

Хотелось бы услышать мнение профессионалов по ценовому ориентиру на монету.
Буду рад любым комментариям.
Монета «Магический год счастья».
Монетный двор Польши для Острова Ниуэ выпустил 400-граммовую монету «Магический год счастья» с 12-тью кристаллами Сваровски.
На аверсе изображена стилизованная картина звездного неба среди орнамента. В правой части отчеканен портрет королевы Великобритании Елизаветы II, надпись «ELIZABETH II», а также знак Монетного двора Польши. Внизу указаны металл и проба «Ag 999». В левой части полукругом выгравированы надписи «100 DOLLARS», «NIUE ISLAND», «2013».
На реверсе изображено звездное небо. Центр изображения — позолоченная видимая часть луны, окруженная полукругом 12-тью кристаллами Сваровски. Каждому кристаллу соответствует месяц года. Дизайнер – Петр Демитрашек.
Монета 100 долларов из серебра 999-й пробы с частичным золочением, имеет вес 400 г, диаметр 90 мм. Тираж — 222 шт.