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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:38
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
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Investor_K
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:50
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
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maniachello
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Додано: Пон 22 чер, 2026 15:07
maniachello написав:
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
Максимум за последний год 225, сейчас 185. Это же насколько несчастный обеднел 😁
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Сибарит
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Додано: Пон 22 чер, 2026 15:36
Сибарит написав: maniachello написав:
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
Максимум за последний год 225, сейчас 185. Это же насколько несчастный обеднел 😁
Вдємне збагачення.
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Investor_K
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:44
Мессі - легенда.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:45
Investor_K написав:
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
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А форумчанина -2025 -НІ!
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Investor_K
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