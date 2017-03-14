10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день

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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:31
Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные
Классная тема! Столько полезного!
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:25
Есть пункты с которыми я бы поспорил. Ну как минимум от ситуации к ситуации.
Та же готовка не намного дешевле выходит, а разница жилья с кухней и без могут перекрыть эту разницу и тогда становится вопрос, зачем на это время тратить.
По авто в городе согласен, в Европе часто хорошо ходит транспорт общественный.
Додано: Вів 02 лип, 2019 07:44
Re: 10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные
Довольно таки полезная статья, соглашусь что обязательно перед поездкой нужно просмотреть все выгодные предложения и туристические программы,в европе не мало плюшек для туристов есть,особенно если это так называемый "исторический" туризм и вы собираетесь по музеям походить.
Но вот смысл "скрытого города" мне не совсем ясен,возможно это экономия денег, но не как не времени на мой взгляд, я всё же предпочитаю прямые рейсы.
Додано: Сер 03 лип, 2019 10:51
Kril90 согласен, что "от ситуации к ситуации".
Так в одних местах таки дешевле воспользоваться авто, нежели переплачивать за общественный транспорт, в других вообще можно экономно взять на прокат велосипед.
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