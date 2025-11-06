Додано: Чет 06 лис, 2025 23:23

Hotab написав: hxbbgaf



Я он 50 метрів пробіжу і вже весь мокрий і тиск..





Всім взагалі пох на твій тиск. Це лише твоя проблема, я його тобі не піднімав.І не я тебе хворим народжував чи зробив в процесі. Будеш копати аж шуба буде загортатись. А ВОС копача траншеї тобі за місяць нададуть. З папірцем відповідним. Показувати на інших пальцем ти добре навчився, а як самому , то «тиск і потію». Підсушимо твій піт, теж мені проблема Всім взагалі пох на твій тиск. Це лише твоя проблема, я його тобі не піднімав.І не я тебе хворим народжував чи зробив в процесі. Будеш копати аж шуба буде загортатись. А ВОС копача траншеї тобі за місяць нададуть. З папірцем відповідним. Показувати на інших пальцем ти добре навчився, а як самому , то «тиск і потію». Підсушимо твій піт, теж мені проблема

Ну от, сам визнаєш нелюдське ставлення до людей! А навіщо тоді то все писали - ВЛК, розклади хвороб, ступені придатності, посади і т.д.? Для кого? Визнаєш повне свавілля? А як я там в перший день вріжу дуба, теж ніхто ні за це відповідати не буде? І навіть ніяких виплат не буде, як це буде на якомусь тренуванні чи щось не те напишуть, і моя мама, якій вже 8-й десяток залишиться одна на цьому світі з пенсією 100 баксів і комуналкою 79 баксів за те, що все життя пропахала і за те, що пʼяний покидьок переламав їй кістки і 6-й рік на волі і підсудний через наше "конституційне право на справедливий суд"?А менти, відставники, охоронці, офіцери нехай далі мотаються по місту чи лежать на дивані, вони не навчені воювати. Супер! А потім, чому ж стільки СЗЧ, чому здаємо території..