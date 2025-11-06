|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:09
hxbbgaf
Інженерні війська - то офіцери
Повна маячня некомпетентної людини.
Але це не заважало б вас призвати в інженерні війська на посаду копача траншеї.
Оргштатна (типова) структура інженерного (саперного) батальйону — Для ЗС України (орієнтовно)
Коротко: нижче — практичний, реалістичний приклад штатної структури інженерного батальйону для України. Я не маю доступу до поточних службових наказів чи оновлених штатів у реальному часі, тож це — узагальнений та адаптований варіант на основі відкритих практик і стандартних організаційних підходів. У дійсності конкретні числа й підрозділи можуть відрізнятися в залежності від типу батальйону (бригадний/дивізійний/окремий), бойової обстановки та модернізацій.
Загальні показники (орієнтир)
• Загальна чисельність батальйону: ≈ 520 особи
• В тому числі офіцерів: ≈ 45 осіб
• Решта — сержанти/прапорщики та рядовий склад: ≈ 475 осіб
Примітка: ці числа легко масштабуються (наприклад, 3 саперні роти → 2 або 4; у разі бойових дій можуть додаватися тимчасові підрозділи й техніка).
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 06 лис, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:14
Без воса в інженерні війська? Траншеї, взагалі, має техніка копати, людина багато їх накопає? Я он 50 метрів пробіжу і вже весь мокрий і тиск..
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:16
hxbbgaf
Я он 50 метрів пробіжу і вже весь мокрий і тиск..
Всім взагалі пох на твій тиск. Це лише твоя проблема, я його тобі не піднімав.І не я тебе хворим народжував чи зробив в процесі. Будеш копати аж шуба буде загортатись. А ВОС копача траншеї тобі за місяць нададуть. З папірцем відповідним. Показувати на інших пальцем ти добре навчився, а як самому , то «тиск і потію». Підсушимо твій піт, теж мені проблема
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:23
Ну от, сам визнаєш нелюдське ставлення до людей! А навіщо тоді то все писали - ВЛК, розклади хвороб, ступені придатності, посади і т.д.? Для кого? Визнаєш повне свавілля? А як я там в перший день вріжу дуба, теж ніхто ні за це відповідати не буде? І навіть ніяких виплат не буде, як це буде на якомусь тренуванні чи щось не те напишуть, і моя мама, якій вже 8-й десяток залишиться одна на цьому світі з пенсією 100 баксів і комуналкою 79 баксів за те, що все життя пропахала і за те, що пʼяний покидьок переламав їй кістки і 6-й рік на волі і підсудний через наше "конституційне право на справедливий суд"?
А менти, відставники, охоронці, офіцери нехай далі мотаються по місту чи лежать на дивані, вони не навчені воювати. Супер! А потім, чому ж стільки СЗЧ, чому здаємо території..
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:28
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:33
Пора хоттабще простреливать клитор.
Разошлась мадам на почве бешенства матки
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:35
барабашов
Прострелиш, свиноматка?))
Чи просто «пора»?))
Все що ти можеш прострелити , це степлером всі 4 свої соски, і надіти на них прищепки.
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:41
Де я писав, що без ВЛК? Нехай і детройт той іде і проходить, якому 47-48, а не 55, але ж він не хоче і взагалі каже, що не народжений воювати, несправедлива ВЛК і т.д., тільки для інших справедлива. Як жодного дня не воював і повністю здоров, то нехай теж іде копає, який з нього командувач, командувати має той, хто має неабиякий бойовий досвід. А піджаки вже накомандували, тільки можуть людей на безглузду смерть відправляти.
З субсидією тут свої проблеми, я не буду тобі все розповідати. Там одна загвоздка і потрібна купа довідок, які вони самі не знають, де взяти.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Чет 06 лис, 2025 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:49
Так а ти пройшов?
