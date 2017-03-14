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10 хитростей, которые помогут
путешествовать за смешные день

10 хитростей, которые помогут путешествовать за смешные день
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:21

Дельные советы, спасибо! Свой английский нужно поддерживать смотря фильмы без переводя хотя бы. Ну и конечно заранее все планировать, тогда и проезд может быть копеечным.
van_dam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:34

С какой кредиткой лучше ехать за границу?

Также с помощью кредитной карты можно неплохо сэкономить на путешествиях.

Мы выбрали лучшие карты для тех, кто любит ездить за границу - Карты для путешественников!
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 14.09.13
Подякував: 275 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:06

Для мене найбільша економія - у плануванні. І головне - купувати завчасно квитки, орендувати житло чи авто, якщо потрібно. Або купувати авіаквитки під час різних розпродажів - колись так літала за 249$ на Шрі-Ланку та за 315 євро в Домінікану - ціни в два боки.
Я завжди так розмірковую:
1) Якщо мати гнучкі дати без прив'язки до сезону чи днів тижня, то варто передивитися всі дати та обрати найдешевший виліт та повернення.
2) Якщо дати фіксовані, наприклад, відпустка у строго визначені дні тижня, то єдиний спосіб зекономити на квитках — купувати заздалегідь.
3) Завжди мати 2-3 варіанти, куди хочеться полетіти. Можна зациклитися на тому, що хочеться, скажімо, на Канари. Але з різних причин ціни можуть бути високими: запізно почали шукати квитки або виліт у високий сезон. Так можна сильно переплатити або не змогти дозволити собі ці квитки. Тому краще шукати на Канари та, наприклад, Кіпр і купити те, що дешевше. А наступного разу вже полетіти у друге місце, яке залишилося.
Я колись знімала відео про те, як знайти дешеві авіаквитки з різними порадами https://youtu.be/sFtAY9LlMIU
a_net
 
Повідомлень: 4
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 15:41

  a_net написав:Для мене найбільша економія - у плануванні. І головне - купувати завчасно квитки, орендувати житло чи авто, якщо потрібно. Або купувати авіаквитки під час різних розпродажів - колись так літала за 249$ на Шрі-Ланку та за 315 євро в Домінікану - ціни в два боки.
Я завжди так розмірковую:
1) Якщо мати гнучкі дати без прив'язки до сезону чи днів тижня, то варто передивитися всі дати та обрати найдешевший виліт та повернення.
2) Якщо дати фіксовані, наприклад, відпустка у строго визначені дні тижня, то єдиний спосіб зекономити на квитках — купувати заздалегідь.
3) Завжди мати 2-3 варіанти, куди хочеться полетіти. Можна зациклитися на тому, що хочеться, скажімо, на Канари. Але з різних причин ціни можуть бути високими: запізно почали шукати квитки або виліт у високий сезон. Так можна сильно переплатити або не змогти дозволити собі ці квитки. Тому краще шукати на Канари та, наприклад, Кіпр і купити те, що дешевше. А наступного разу вже полетіти у друге місце, яке залишилося.
Я колись знімала відео про те, як знайти дешеві авіаквитки з різними порадами https://youtu.be/sFtAY9LlMIU

Только проблема в том, что билеты, купленные сильно заранее, могут просто сгореть. Отменят рейс или вообще авиакомпания прогорит, после чего, в лучшем случае, деньги упадут на карту, в худшем - исчезнут безвозвратно. А если ещё и отель уже оплачен, то выйдут двойные убытки, т. к. другие люди тоже будут уже подвязаны к забронированным датам, и билеты альтернативных авиакомпаний на эти даты в лучшем случае взлетят в цене, в худшем - билетов вообще не будет.
Так что, очень рискованно. Скупой платит дважды. На год вперёд, я бы билеты точно не покупал
safonovstanislav
 
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