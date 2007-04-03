Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

#<1 ... 3638363936403641 Додано: Сер 05 лис, 2025 09:00 vitaxa2006 Типа по 4500... І зараз шо, 2500 чекаєте?

Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6761 З нами з: 05.05.21 Подякував: 520 раз. Подякували: 1344 раз.

Додано: Сер 05 лис, 2025 10:51 vitaxa2006 написав: Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?

Ржал минут 15 И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм



Ржал минут 15 И решил ради Витахи нарушить сегодня аскетизм

Это реальный признак,что из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.

osafly

Повідомлень: 2183 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1028 раз.

Це реальний признак,що из золота нужно уе.. раз Витаха обратил на него внимание..Но рекомендую подружиться таки с графиками Трейдингвью и хоть иногда на них посматривать.По золоту,на месячном графике,на RSI мы пришли в зону,в которую не заходили с 1979г...79год!Топливный кризис в Америке после революции в Иране..отмена золотого стандарта Никсоном в 70-х...Антивоенные демонстрации по всей стране с войной во Вьетнаме,инфляция в 10% и даже выше за год...доллара!! на протяжении нескольких лет,вылилось в беспрецедентный рост золота и серебра(но с серебром,там была другая история)...достигший апогея в 1979г...Но интересно и дальше,когда все успокоилось,на какой срок золото вошло в пике и сколько лет оно падало...Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.

Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.

Повідомлень: 2183 З нами з: 29.05.14 Подякував: 208 раз. Подякували: 1028 раз. Профіль 17 8 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 12:56 osafly написав: Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.

Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен. Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.





А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)



jabba написав: не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К. не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.



won

Повідомлень: 142 З нами з: 15.05.24 Подякував: 274 раз. Подякували: 16 раз.

Додано: Сер 05 лис, 2025 16:38

А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)

jabba написав: не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.

Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий...

Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен. Сейчас мы пришли туда,куда не приходили 46лет...Конечно,мы можем пойти и выше,на фоне того,что президент самой могущественной страны мира,оказался банальным "долпоепом" вместе со всей его раношушерной "коммандой" таких же долпоепов,клоунов и маргиналов к тому же эксцентричными и непредсказуемыми...но лезть сейчас в золото...Вам Виталя Эфир покажется детской песочницей из которой Вы выскочили довольно быстро...В золоте,такое не прокатит...Входить чтоб заработать 20-30% на горизонте нескольких лет,но с большим риском сделать -20% и потом стагнировать годами...а к тому времени либо ишак сдохнет,либо падишах...(либо XAUt исчезнет с рынка,либо у Вас по жизни что произойдет)Хочется купить золота,съездите на Нивки к нумизматам в воскресенье и просто прикупите золотых монет...частями..с перерывами во времени.Будет во всяком случае,что оставить детям-внукам в наследство,реальное и осязаемое,а не проеб....в виртуальной реальности.Цели по золоту 3556 +- для начала и туда прийдем 100%... оттуда же,либо отправляемся в продолжение полета,рисовать скорее всего двойную вершину на 4300-4400 или перехай ближе к 5000....либо по пробою зоны 3300-3400,это одназначно 2900-3000 и есть незакрытый ГЭП в районе 2800...и тогда это уже будет полноценная затяжная коррекция на несколько лет...Второй вариант вроде как должен бы случиться в приоритете,после такого затяжного роста...проторговать все то,что мы промайнули за год,но в мире еще три года "царствовать" королю-идиоту и за это время,многое может произойти..Но на 3500-600 прийдем однозначно...плановая,среднесрочная коррекция,без которой дальнейший рост невозможен.





А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)



jabba написав: не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К. не вижу смысла метать перед вами бисер. Особенно если вам мало краткосрочного прогноза 5К и среднесрочного 10К.



Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий... А тут пан сноб (цитата нижче) прогнозує інше)Пропоную з ним поспілкуватися, та ще трохи посміятися, бо пан же той впертий...

jabba

Повідомлень: 5035 З нами з: 18.12.08 Подякував: 370 раз. Подякували: 397 раз.

Ну кто слушал - те почти Х2 сделали по металлам за меньше чем 2 года. А вы можете смеяться дальше. Опять же к слову о бисере и перед кем его метать не стоит.

тему Відповісти

