Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
Але в лютому кешбек на моно повернувся)
Я от щось не пригадую чи можна ті гривні потім в них витратити на паливо, чи лише на товари з кафе, заправляюсь там дуже рідко.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:33
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
Але в лютому кешбек на моно повернувся)
Я от щось не пригадую чи можна ті гривні потім в них витратити на паливо, чи лише на товари з кафе, заправляюсь там дуже рідко.
Додано: Нед 25 лют, 2024 19:39
аХцію по Пиват Віза продовжили от до 29 лютого
І оті 1.5грн/л -- це додаткова знижка до стандартної на ВОГ (у мене от 5грн/л зараз!).
Причому це не бали на Прайд, а таки знижка зразу на чек при оплаті на касі чи ТСО ВОГ(є і такі вже)!
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:42
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:57
Додано: Нед 25 лют, 2024 22:48
більше 4 давали тільки на чорну пʼятницю, в цьому місяці взагалі 3 - як вам 5 насипають не уявляю
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