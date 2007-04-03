|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 жов, 2025 09:32
airmax78 написав: The_Rebel написав: airmax78 написав:
Ну що скоро вже криптозима?
Яка криптозима, альтсезон на носі
П.с. Принаймні різні гури так гудуть, що стартане після підписання угоди між Сі та Трампом
А якщо замість угоди десант на Тайвань?
а якщо десант це і є частина угоди?)
-
kotyk222
-
-
- Повідомлень: 257
- З нами з: 12.09.14
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 31 жов, 2025 14:27
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 15:18
vitaxa2006 написав:
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Точно xaud, а не xaut? xaud - это очень редкий и явный "пушной зверёк".
Если уже входить в токенизированное золото на долгосрок, то лучше в PAXG. Там всё чисто с резервами. По крайней мере прямо сейчас. Относительно старый токен, хорошо себя показавший во времени. Торгуется на многих хорошо зарекомендовавших себя площадках, например, на Binance. И ЧЗ рекомендует именно его. А вот продукты Tether тот же ЧЗ на долгосрок не рекомендует, т.к. там с резервами мутно. Я бы к ЧЗ прислушался. Он знает, что говорит. Более того именно он может себе позволить положить даже очень мощного участника крипторынка. Достаточно вспомнить FTX.
А вот что касается входить, или не входить, тут не подскажу. Не пророк. Не представляю, куда оно (золото) попрёт. Хотя известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что.
Ещё, как мне кажется, стоит учитывать, что для золота 2-3 года - это как для BTC 2-3 месяца. Там волатильность совсем другая. Золото ходит в одну сторону годами. Если посыплется, то это глубоко и на долго. А месячные свечи и RSI(14) на месячном графике у него ужасные.
-
ЯНаФоруме
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 15.01.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 31 жов, 2025 18:49
ЯНаФоруме написав: vitaxa2006 написав:
Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?
Точно xaud, а не xaut? xaud - это очень редкий и явный "пушной зверёк".
Если уже входить в токенизированное золото на долгосрок, то лучше в PAXG. Там всё чисто с резервами. По крайней мере прямо сейчас. Относительно старый токен, хорошо себя показавший во времени. Торгуется на многих хорошо зарекомендовавших себя площадках, например, на Binance. И ЧЗ рекомендует именно его. А вот продукты Tether тот же ЧЗ на долгосрок не рекомендует, т.к. там с резервами мутно. Я бы к ЧЗ прислушался. Он знает, что говорит. Более того именно он может себе позволить положить даже очень мощного участника крипторынка. Достаточно вспомнить FTX.
А вот что касается входить, или не входить, тут не подскажу. Не пророк. Не представляю, куда оно (золото) попрёт. Хотя известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что.
Ещё, как мне кажется, стоит учитывать, что для золота 2-3 года - это как для BTC 2-3 месяца. Там волатильность совсем другая. Золото ходит в одну сторону годами. Если посыплется, то это глубоко и на долго. А месячные свечи и RSI(14) на месячном графике у него ужасные.
Спасибо за развернутый ответ. Да, я имел в виду xaut, опечатался.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 292
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|119948
|261170993
|
|
|7978
|23549588
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|130383
|
|