vitaxa2006 написав: Всем доброго здоровья. Подскажите, кто в теме, вопрос не совсем по крипте, но около неё: сейчас началась коррекция по золоту, после ралли. Есть ли смысл сейчас зайти в xaud ? Горизонт 2-3 года. Есть вероятность, что ралли продолжится в ближайшее время. Возможно 5000+ в ближайшие год-два. У кого какие мысли? Кто-то покупал на спот себе?

Точно xaud, а не xaut? xaud - это очень редкий и явный "пушной зверёк".Если уже входить в токенизированное золото на долгосрок, то лучше в PAXG. Там всё чисто с резервами. По крайней мере прямо сейчас. Относительно старый токен, хорошо себя показавший во времени. Торгуется на многих хорошо зарекомендовавших себя площадках, например, на Binance. И ЧЗ рекомендует именно его. А вот продукты Tether тот же ЧЗ на долгосрок не рекомендует, т.к. там с резервами мутно. Я бы к ЧЗ прислушался. Он знает, что говорит. Более того именно он может себе позволить положить даже очень мощного участника крипторынка. Достаточно вспомнить FTX.А вот что касается входить, или не входить, тут не подскажу. Не пророк. Не представляю, куда оно (золото) попрёт. Хотя известный и покойный ныне господин Вадатурский говорил, что если вкладываться, то только в золото и ничего кроме золота. Причём в реальные слитки, а не в производные от золота. Впрочем, мы, сидящие на этом форуме, другие. Мы лезем Бог знает во что.Ещё, как мне кажется, стоит учитывать, что для золота 2-3 года - это как для BTC 2-3 месяца. Там волатильность совсем другая. Золото ходит в одну сторону годами. Если посыплется, то это глубоко и на долго. А месячные свечи и RSI(14) на месячном графике у него ужасные.