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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 25 лют, 2024 20:33
Ой+ написав:
Приват віза уні 1,5 грн бенз/1 грн газ на вог до 31.01.24
Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
Але в лютому кешбек на моно повернувся)
Ой+ написав:
За 400 бонусів водафону 2 грн/л на карту level
Я от щось не пригадую чи можна ті гривні потім в них витратити на паливо, чи лише на товари з кафе, заправляюсь там дуже рідко.
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nighthawk5
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Додано: Нед 25 лют, 2024 20:39
nighthawk5 написав: Ой+ написав:
Приват віза уні 1,5 грн бенз/1 грн газ на вог до 31.01.24
Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
аХцію по Пиват Віза продовжили от до 29 лютого
І оті 1.5грн/л -- це додаткова знижка до стандартної на ВОГ (у мене от 5грн/л зараз!).
Причому це не бали на Прайд, а таки знижка зразу на чек при оплаті на касі чи ТСО ВОГ(є і такі вже)!
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Amethyst
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Додано: Нед 25 лют, 2024 21:42
Amethyst написав:
І оті 1.5грн/л -- це додаткова знижка до стандартної на ВОГ (у мене от 5грн/л зараз!).
Мені 5 грн на ДН тільки запропонували. І треба +20 л.
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Ой+
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Додано: Нед 25 лют, 2024 21:57
nighthawk5 написав:
Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
то якийсь хреновий прайд, мені дає 5 грн бензин дизель і 2,5 газ, а по привату знижка сюди ще плюсується.
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unicdima
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Додано: Нед 25 лют, 2024 23:48
unicdima написав: nighthawk5 написав:
Мені по прайду їхньому більше наливають, здається від 2 грн за бенз.
то якийсь хреновий прайд, мені дає 5 грн бензин дизель і 2,5 газ, а по привату знижка сюди ще плюсується.
більше 4 давали тільки на чорну пʼятницю, в цьому місяці взагалі 3 - як вам 5 насипають не уявляю
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gonzo
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Додано: Пон 08 кві, 2024 15:55
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sens
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Додано: Пон 08 кві, 2024 18:52
А так це все одно вийде дещо менше ніж 3%, що дає Абанк, чи моно на ВОГ, враховуючи рівень цін.
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Ой+
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:23
Ой+ написав:
А так це все одно вийде дещо менше ніж 3%, що дає Абанк, чи моно на ВОГ, враховуючи рівень цін.
Мені моно в цьому місяці вже не дає ВОГ, минулого зняв 323грн, вирішили досить.
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unicdima
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Додано: Пон 08 кві, 2024 20:49
unicdima написав: Ой+ написав:
А так це все одно вийде дещо менше ніж 3%, що дає Абанк, чи моно на ВОГ, враховуючи рівень цін.
Мені моно в цьому місяці вже не дає ВОГ, минулого зняв 323грн, вирішили досить.
У мене з ВОГ якось не зростається.. наче і «Українці разом» є, і всякі кеш беки, але перебити наприклад купон КЛО на -5 грн/літра - нікому не вдається. Тобто зараз 95-й від КЛО трохи дешевше 50 грн без кешбеків від банків навіть..
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Hotab
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