Податкова знижка: чому більшість українців не повертають...
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:06
Пропонуємо до обговорення:
В Україні діє механізм, що дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте користуються ним лише одиниці. І це — приклад того, як тіньова економіка краде гроші.
Дивися повний текст Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
R2
Робот новин
Повідомлень: 100616
З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:07
Хто ж у нас керує економікою останні 7 років як не гетманцев? Це результати його діяльності. Але кадрових висновків від імператора корупції та брехні очікувати не має сенсу його все влаштовує.
salvydas
Повідомлень: 185
З нами з: 27.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:43
необхідно спростити та автоматизувати порядок отримання цієї пільги і додати можливість отримувати через Дію
GALeon
Повідомлень: 1671
З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
Профіль
