RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Податкова знижка: чому більшість
українців не повертають...

Податкова знижка: чому більшість українців не повертають...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:06

Податкова знижка: чому більшість українців не повертають...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні діє механізм, що дозволяє громадянам повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), проте користуються ним лише одиниці. І це — приклад того, як тіньова економіка краде гроші.

Дивися повний текст
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100616
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:07

Хто ж у нас керує економікою останні 7 років як не гетманцев? Це результати його діяльності. Але кадрових висновків від імператора корупції та брехні очікувати не має сенсу його все влаштовує.
salvydas
 
Повідомлень: 185
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 12:43

Re: Податкова знижка: чому більшість українців не повертають

необхідно спростити та автоматизувати порядок отримання цієї пільги і додати можливість отримувати через Дію
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1671
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість...
R2 » П'ят 31 жов, 2025 13:21
1 10
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 жов, 2025 13:21
igordiachyk
«єОселя» втрачає позиції: більшість українців обирають...
R2 » Сер 29 жов, 2025 01:55
2 644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 жов, 2025 10:26
Faceless
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята:...
R2 » Пон 06 жов, 2025 13:13
1 236
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 жов, 2025 13:13
finuser480

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4409)
31.10.2025 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.