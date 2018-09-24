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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:16
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Окко -5грн літр на Фішку+ 3% від Привата. Все одно дорожче чим у Аміка в вихідні, те теж є персональна скидка 3 грн літр. Менше 50 виходить.
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18
lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21
Re: Як економити на кожному літрі бензину
[quote="Hotab"]lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?[/quote
Згідно тестів- нормальний.
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