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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 37383940
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:16

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Окко -5грн літр на Фішку+ 3% від Привата. Все одно дорожче чим у Аміка в вихідні, те теж є персональна скидка 3 грн літр. Менше 50 виходить.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18

lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Згідно тестів- нормальний.
https://my.amicenergy.com.ua/
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 20:10

Шановні форумчани, запрошую до обговорення:
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Ірина_
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