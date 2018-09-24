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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:16
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Окко -5грн літр на Фішку+ 3% від Привата. Все одно дорожче чим у Аміка в вихідні, те теж є персональна скидка 3 грн літр. Менше 50 виходить.
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:18
lel
О, тре їх додаток відновити. Що там за сніжки на вихідні? Чий у них бенз?
Додано: Суб 13 кві, 2024 14:21
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Згідно тестів- нормальний.
Додано: Пон 29 кві, 2024 20:10
Шановні форумчани, запрошую до обговорення:
Що буде з цінами на пальне у травні: чи очікувати на зростання вартості
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:41
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Трішки не по темі, але…
Це перша весна ( починаючи з 1 травня) коли ми тепер цілорічно їздимо за містом або з ДХО, або ближнім світлом. Не попадайтесь.
І хоч при достатніх комунікативних скілах можна полісмену довести, що за невиконання цього пункту ПДД КУпАП все ще передбачає лише попередження, але воно вам треба? Увімкніть і хай буде. Тепер і літом.
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:05
Re: Як економити на кожному літрі бензину
Додано: П'ят 03 тра, 2024 09:23
Hotab Миттєва:
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