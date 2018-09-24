Як економити на кожному літрі бензину

Трішки не по темі, але… Це перша весна ( починаючи з 1 травня) коли ми тепер цілорічно їздимо за містом або з ДХО, або ближнім світлом. Не попадайтесь. І хоч при достатніх комунікативних скілах можна полісмену довести, що за невиконання цього пункту ПДД КУпАП все ще передбачає лише попередження, але воно вам треба? Увімкніть і хай буде. Тепер і літом.
Знижка до 6,5 грн/л на якісне пальне до Великодня від WOG, Visa та ПриватБанк❤️ Тільки з 3.05.24 до 5.05.24 тримай збільшені знижки: ⠀✅ заправляй від 20 л якісного пального ✅ скануй PRIDE ✅ розраховуйся карткою Visa «Універсальна» або «Преміальна» від ПриватБанк ✅ отримай знижку 6,5 грн/л на бензин та ДП або 3,5 грн/л на газ. Акційна знижка не додається до твоєї персональної пропозиції. Акція діє на покупку в онлайн-магазині. https://wog.ua/ua/action-detail/univers ... -velykden/
4.1. В Акції беруть участь особи, які у Період проведення Акції здійснять купівлю/придбання одним чеком від 20 літрів будь-якого пального, розрахувавшись за покупку банківською карткою «Універсальна» («Універсальна»/«Універсальна GOLD») або «Преміальна» (Platinum/Signature/Infinite) від АТ КБ «ПриватБанк» з платіжною системою Visa, та надавши при розрахунку зареєстровану картку ПРАЙД. 4.2. При виконанні умов Акції, визначених в п.4.1. даних Правил, Учаснику надається знижка у розмірі 6,50 грн за кожен літр придбаного бензину/дизельного пального та 3,50 грн за кожен літр придбаного газу. 4.3. При наданні знижки за Акцією: - не відбуваються нарахування бонусів за персональними пропозиціями клієнта, що діють впродовж Періоду проведення Акції; - пропозиції, що діють до Дня народження клієнта є не дійсними. 4.4. Акція не діє при використанні промокодів на знижку та сертифікатів. 4.5. Акція не сумується з іншими акціями та пропозиціями. 4.6. Акція діє в онлайн-магазині. https://cdn.wog.ua/wog/promotion-promot ... 174bef.pdf
Hotab написав:Ой+ Це миттєва знижка , чи бонуси на картку?
Миттєва, але є прикол Якщо оплачуВати на касі або ТСО на АЗС, то зразу з карти знімається сума зі знижкою. А якщо платити через ВОГ-Пей(КюАр-код) або онлайн на сайті, то зразу утримується повна сума, а потім через 15..20хв Приват повертає на карту знижку