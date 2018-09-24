Як економити на кожному літрі бензину

Я ще маю 2% по картці акорду, та і пульс чи мустанг і так беру:
Найсвіжіші дослідження київського Інституту споживчих експертиз довели, що коли автомобіль із середнім розходом пального 6,9 л/100 км заправити 100 літрами пального Pulls 95 виготовленого за оновленою формулою, то він може проїхати на 53 км більше*.https://www.okko.ua/onovleniy-pulls-95- ... e-ekonomii
Переконувався, що коли заправляв до повного, то залишок ходу на борткомпі дійсно зростав у порівнянні із звичайним 95. Ну але Вог дає на гаманець, хоча закралась підозра, що нафта трохи вниз, то і пальне може здешевіє.