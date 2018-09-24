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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 38394041
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 15:40

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Hotab написав:Лише Пульс.. та і балами

Я ще маю 2% по картці акорду, та і пульс чи мустанг і так беру:
Найсвіжіші дослідження київського Інституту споживчих експертиз довели, що коли автомобіль із середнім розходом пального 6,9 л/100 км заправити 100 літрами пального Pulls 95 виготовленого за оновленою формулою, то він може проїхати на 53 км більше*.https://www.okko.ua/onovleniy-pulls-95- ... e-ekonomii

Переконувався, що коли заправляв до повного, то залишок ходу на борткомпі дійсно зростав у порівнянні із звичайним 95. Ну але Вог дає на гаманець, хоча закралась підозра, що нафта трохи вниз, то і пальне може здешевіє.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:36

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Ой+ написав:Ну але Вог дає на гаманець, хоча закралась підозра, що нафта трохи вниз, то і пальне може здешевіє.
А ви от перевіряли, що дійсно тільки на 90 дн морозиться паливо на гаманці Вога?
Я от на початку війни скористувався залишками з 20 року :)
І зараз от покупка з листопада 23го ще не пропала
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 17:57

Ой+
Там в тому Пульсі присадка BASF Ceropur 3786. Оптова ціна в Україні 40т грн/200л, роздрібна (розлив) 400-450 грн/літр.
Дозування до бензину 1:1000
Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп. А Пулс дорожче на скільки?)
Це я позанудствувати, тема ж про економію на бензині))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:12

  Hotab написав:Ой+
Там в тому Пульсі присадка BASF Ceropur 3786. Оптова ціна в Україні 40т грн/200л, роздрібна (розлив) 400-450 грн/літр.
Дозування до бензину 1:1000
Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп. А Пулс дорожче на скільки?)
Це я позанудствувати, тема ж про економію на бензині))

на +2грн/л
Але коли дають скидку -7грн/л на Пульс, то це ж краще -5грн на Ойро :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:22

  Hotab написав:
Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп.

От турки молодці, на державному рівні припинили цей цінічний обман оленів і заборонили продаж тіпа кошерного пального, бо ніякої користі воно не приносить, бо з завода йде "пакет присадок", в нормальних країнах забороняється втручатися в рецептуру заводського пального і щось там на коліні доливати\досипати, тому їх уряд визнав це відвертим разводіловом і дозволив вказувати тільки марку пального і все, ніяких накруток і викрутасів в назвах у вигляді нано, пульсів, муюльсів і всяких кляч.
Все життя дивувався з людей, які вірили, що це якесь магічне пальне для справжніх панів на 2-3 грн дороще, а все інше для "пересічного"(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:25

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  somilitark написав:Все життя дивувався з людей, які вірили, що це якесь магічне пальне
Так не треба вірити, треба перевірити, знати і використовувати особливості на свій розсуд :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:30

  Amethyst написав:
  Hotab написав:Ой+
Там в тому Пульсі присадка BASF Ceropur 3786. Оптова ціна в Україні 40т грн/200л, роздрібна (розлив) 400-450 грн/літр.
Дозування до бензину 1:1000
Тобто на літр бензину там присадки на 20-40 коп. А Пулс дорожче на скільки?)
Це я позанудствувати, тема ж про економію на бензині))

на +2грн/л
Але коли дають скидку -7грн/л на Пульс, то це ж краще -5грн на Ойро :P

Стараюсь на Окко в період цих мегазнижок не заправлятися, бо контора нормальна, але дуже жадібна, за копіку в церкві щось нецензурне витворять, напевне скидають зимовий бензин\дизель і женуть примарною економією відвертих скряг виручити контору від несезонної некондіції, яка фактично вже в літню пору року втратить свої властивості, не раз помічав, що після цих мегаакцій витрата пального мінімум на 10% вище, напевне спирта хлюпнули не 5%, а всі 15. Ось і вся арифметика знижок від Антонова(((
somilitark
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