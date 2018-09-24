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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 39404142
Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:47

  somilitark написав:
  Hotab написав:Мені цікаво чий 92-й зараз. Регулярно бʼють Кременчук, а 92-й не зникав з продажу. Є на майже всіх мережах АЗС.


Немає в природі ніякого 92-го, просто спирта не 5-10% добавлять в 95-й євро, а плюхнуть 15 чи 20% і отримають народний 92.
Все просто як апельсин(с).

Спирт ніяк не знижує октанове число. Навпаки, підвищує. Крім того спиртові мають більшу витрату, і це відразу показує комп. А на 92-му такого не відбувається (у мене)
Я чув думку що мініНПЗ його роблять. Їх після ударів по Кремню стало багато.


Хм, Куюн каже навпаки стало менше:

Україні стабільно можуть працювати 3-4 невеликих нафтопереробних заводи, до війни було – 15, про це LIGA.net розповів експерт Сергій Куюн. «Це пояснюється тим, що обсяги продажу, якщо порівнювати з довоєнними, в країні зменшилися, як і виробництво пального на порівняно невеликих нафтопереробних заводах. Якщо до війни в Україні було близько 15 міні-НПЗ, зараз стабільно можуть працювати 3-4», – сказав він. У 2020 році за підрахунками директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна та директора з комерції Укргазвидобування Сергія Федоренка, в Україні працювало від 24 до 30 міні-НПЗ. Їхня головна особливість – це сезонність робіт і близьке розташування до нафтових родовищ: в основному Харківська та Полтавська області.


Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 18:58

Hotab
Ви просто катаєтесь на кубатурному авто, з мотором 2.0 і вище, там все буде горіти на око майже однаково, навть 76-й, зміни в витраті пального важко побачити.
А коли в мої 1.4 попадає той 92-й, а реально 95-й з конскою дозою спирта, то авто не їде одразу і хаває як танк, октанове число більше тільки в теорії , немає енергії від спирта і теплотворності.
А як поміряти зміну в витраті? Треба ідеальні умови водіння, а умови змінюються.
Я кажу, як зробити 92-й, просто дати не 5% спирта, а 10.
Можливо газового конденсата з полтавщини з октановим числом 55 долили в 95-й і все, є в лінейці 92-й)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 22:23

  Hotab написав:Мені цікаво чий 92-й зараз. Регулярно бʼють Кременчук, а 92-й не зникав з продажу. Є на майже всіх мережах АЗС.
В Європі його нема. Бульбостан офіційно не вантажить нам.

В армії і а-80 є :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 20:53

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  somilitark написав:реально 95-й з конскою дозою спирта

Згадалося що є такий бенз марки 95Е на БРСМ, самі бодяжать, завжди є і завжди дешевший за решту марок А95. Ніколи не заливав і сподіваюсь що не буду)
nighthawk5
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