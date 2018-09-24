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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:48

  Amethyst написав:За розрахунки преміальною карткою Visa від Райфу на АЗК ОККО ви отримаєте Fishback:
✔️ 10 грн/л балами за заправку Pulls 95/Pulls Diesel
✔️ 8 грн/л за балами заправку бензин/ДП А-95/ДП
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⏳ Акція діє з 31 травня - 02 червня 2024 року включно.

На нормальних заправках без танців з бубном така ціна, як на Окках/Вогах зі знижкою.
AndriyQ
 
Повідомлень: 155
З нами з: 04.07.15
Подякував: 40 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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