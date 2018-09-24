Як економити на кожному літрі бензину

Amethyst написав:За розрахунки преміальною карткою Visa від Райфу на АЗК ОККО ви отримаєте Fishback:
✔️ 10 грн/л балами за заправку Pulls 95/Pulls Diesel
✔️ 8 грн/л за балами заправку бензин/ДП А-95/ДП
✔️ 5 грн/л балами за заправку газом
Що для цього потрібно?
📱 Станьте учасником програми лояльності Fishka та ⏭️ завантажте додаток, якщо ще не встигли цього зробити.
💳 Скануйте картку лояльності Fishka та здійсніть оплату вашою преміальною карткою Visa від Райфу на ОККО. Бали буде нараховано одразу після розрахунку.
⏳ Акція діє з 31 травня - 02 червня 2024 року включно.
На нормальних заправках без танців з бубном така ціна, як на Окках/Вогах зі знижкою.