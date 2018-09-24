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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 40414243
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2024 23:48

  Amethyst написав:За розрахунки преміальною карткою Visa від Райфу на АЗК ОККО ви отримаєте Fishback:
✔️ 10 грн/л балами за заправку Pulls 95/Pulls Diesel
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⏳ Акція діє з 31 травня - 02 червня 2024 року включно.

На нормальних заправках без танців з бубном така ціна, як на Окках/Вогах зі знижкою.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 07:46

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  AndriyQ написав:На нормальних заправках без танців з бубном така ціна, як на Окках/Вогах зі знижкою.


На яких саме?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:39

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Вог знову дає 5 грн і онлайн - напередодні підвищення акцизів цікаво.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2024 19:48

  Ой+ написав:Вог знову дає 5 грн і онлайн - напередодні підвищення акцизів цікаво.

Які акцизи?
ОККО зараз сам продає ДП в дрібному гурті за 42 грн, на стелі 56 грн.
Зазор мінімум 14 грн, підвищать акциз, це додасть гривню чи максимум півтори, про що мова?
Ніяких підвищень ціни не буде, нафта рухнула нижче 80 за діжку.
Слідкуйте за Брентом, судячи по котируванням нафти, то на найближчі місяці ціна буде тяжіти вниз, якщо не знизять ціну на вивісках, то далі таємно будуть присилати все більші знижки персонально в додатки кожному)))
somilitark
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