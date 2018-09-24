Як економити на кожному літрі бензину

Amethyst написав:За розрахунки преміальною карткою Visa від Райфу на АЗК ОККО ви отримаєте Fishback: ✔️ 10 грн/л балами за заправку Pulls 95/Pulls Diesel ✔️ 8 грн/л за балами заправку бензин/ДП А-95/ДП ✔️ 5 грн/л балами за заправку газом
Що для цього потрібно? 📱 Станьте учасником програми лояльності Fishka та ⏭️ завантажте додаток, якщо ще не встигли цього зробити. 💳 Скануйте картку лояльності Fishka та здійсніть оплату вашою преміальною карткою Visa від Райфу на ОККО. Бали буде нараховано одразу після розрахунку.
⏳ Акція діє з 31 травня - 02 червня 2024 року включно.
На нормальних заправках без танців з бубном така ціна, як на Окках/Вогах зі знижкою.
Ой+ написав:Вог знову дає 5 грн і онлайн - напередодні підвищення акцизів цікаво.
Які акцизи? ОККО зараз сам продає ДП в дрібному гурті за 42 грн, на стелі 56 грн. Зазор мінімум 14 грн, підвищать акциз, це додасть гривню чи максимум півтори, про що мова? Ніяких підвищень ціни не буде, нафта рухнула нижче 80 за діжку. Слідкуйте за Брентом, судячи по котируванням нафти, то на найближчі місяці ціна буде тяжіти вниз, якщо не знизять ціну на вивісках, то далі таємно будуть присилати все більші знижки персонально в додатки кожному)))
Заправляйтеся з А-Банк та Mastercard вигідно — отримуйте знижку до 5 грн на літр!
З 02.08.2024 року в А-Банк повторно (перша була минулого року) стартувала вигідна акція: при заправці в мережі автозаправних комплексів ОККО з карткою Mastercard від А-Банк клієнти можуть отримати знижку балами Fishka, а саме:
🔺5 грн/літр за ДП чи бензин; 🔺2 грн/літр за газ.
Максимальна сума знижок, яку можна отримати за місяць — 1000 грн балами на вашу картку Fishka.
Період проведення акції: 01.08.2023−30.09.2023.
Для участі в акції потрібно мати:
🔺картку Mastercard від А-Банк (у кого ще немає, можна оформити за посиланням і додатково отримати приємний бонус) 🔺картку Fishka (якщо у Вас її немає — встановіть та зареєструйтесь у мобільному додатку Fishka).