Додано: Суб 01 лис, 2025 15:14

ЛАД написав: Уточните, пожалуйста, 2 момента.

"треба____1,4кг по 1 євро" - не понял, что это значит.

ЛАД написав: Доставка при ваших цифрах стоит 5000 грн на 2000 кг, это 2,5 грн/кг

Що вы включаете в "доставка/продаж"? Доставка при ваших цифрах стоит 5000 грн на 2000 кг, это 2,5 грн/кг

Як выходит "0,6 євро податки"?

Це я виходив з Ваших суперечок , про те що собівартість живої ваги=1євро , а в магазині продають по 5 євро вже розпатрошену тушу, і для того щоб отримати 1 кг продажного товару-треба взяти 1,4 кг живої вагиДесь загубив нолик.Ви праві - 2,5грн/кг ( по факту вище але не так щоб дуже вже сильно)Тут просто до отупіння..Є два як би ПЛАТНИКА податківПерші - це продавці які платять податки на свою зарплату (якщо вони отримують на руки 4800 грн ( ще раз нагадаю що це еквівалент 18000 грн/місяць) то для цього вони сплачують 43%=4800*43%=2064грн/200кг=10грн/кг=0,2Євро) але цей платіж ми вже врахувалиДругі - це власники , які платять ПДВ і податки на доходиТак оттак як власники взяли(грубо купили на фермі) 1кг по 1,4 євро і продали його по 5 євро , то з 5-1,4=3,6Євро вони зобовязані сплатити ПДВ=0,6Євро.Як бачите капіталізм не такий вже й страшний...3,6 євро доданої вартості на кілограміпрацівники отримують - 2 євро за свою роботуДержава у вигляді податків 0,8 євротих 0,8євро що залишилось йдуть організатору фінансових потоків і на розвиток....Ви ж хочете щоб було +5% в рік?і звідки по Вашому ці +5% візьмуться , так на хвильку +5% це кожні 25 центів в кілограмі повинні йти на розвиток... а є ще амортизація, та й самому їсти хочеться