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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:45
Amethyst написав:
ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.
Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
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Додано: Суб 03 сер, 2024 14:48
somilitark написав: Amethyst написав:
ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.
Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс
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Додано: Нед 04 сер, 2024 08:31
Amethyst написав: somilitark написав: Amethyst написав:
ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.
Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс
Райф ще продовжив до кінця вересня до 8 бенз, 4 газ.
Хоча так як його не користую, через їх бізнес в раші, то і так якісь пропозиції накопичуються. Вог давав 6 та ще по картці і на гаманець, а от ОККО на гаманець чогось не хоче давати нормальну знижку.
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Додано: Пон 05 сер, 2024 08:52
что-то на тех скидках ОККО авто не хочет ехать, как раз на ту разницу скидки )
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