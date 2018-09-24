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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:45

  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:48

  somilitark написав:
  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...

Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:31

  Amethyst написав:
  somilitark написав:
  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...

Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс :wink:

Райф ще продовжив до кінця вересня до 8 бенз, 4 газ.
Хоча так як його не користую, через їх бізнес в раші, то і так якісь пропозиції накопичуються. Вог давав 6 та ще по картці і на гаманець, а от ОККО на гаманець чогось не хоче давати нормальну знижку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:52

Re: Як економити на кожному літрі бензину

что-то на тех скидках ОККО авто не хочет ехать, как раз на ту разницу скидки )
Примат
 
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