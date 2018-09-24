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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 41424344
Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:45

  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 14:48

  somilitark написав:
  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...

Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 08:31

  Amethyst написав:
  somilitark написав:
  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л.

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...

Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс :wink:

Райф ще продовжив до кінця вересня до 8 бенз, 4 газ.
Хоча так як його не користую, через їх бізнес в раші, то і так якісь пропозиції накопичуються. Вог давав 6 та ще по картці і на гаманець, а от ОККО на гаманець чогось не хоче давати нормальну знижку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 08:52

Re: Як економити на кожному літрі бензину

что-то на тех скидках ОККО авто не хочет ехать, как раз на ту разницу скидки )
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 13 сер, 2024 09:18

  Ой+ написав:Райф ще продовжив до кінця вересня до 8 бенз, 4 газ.

Знижки від Райфу не сумуються із іншими знижками... Окрім, коли платити карткою Райф Фішка (додатково - 1 грн./л. бенз/дп, -0,5 грн./л. газ)
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2024 17:16

Сергій Куюн

1. Подорожчання бензину й дизелю на колонках не очікуємо. Три причини:
- Незначне підвищення акцизу (1,5-2 грн/л);
- Великі запаси, створені трейдерами напередодні 1 вересня (тобто зі старим акцизом);
- Сприятлива цінова кон’юнктура зовнішнього ринку (ціни трималися відносно низькими протягом всього серпня).

2. Скраплений газ буде дорожчати. Причини:

- Більш суттєве підвищення акцизу, ніж на бензин й дизель (розрахунково 5,2 грн/л);
- Обмеженість потужностей для зберігання (неможливість створення великих запасів);
Подорожчання вже розпочалось у серпні, ціни додали трохи менше гривні. Очікуємо, що середня вартість автогазу у вересні зросте до 33 грн/л. Проте економічна ефективність скрапленого газу відносно бензину зберігається.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 01:23

  Amethyst написав:
  somilitark написав:
  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/лціанокобаламін таблетки

Ну як сказати, мені наприклад вже пару місяців одна гривня знижка на паливо і 50 копійок на газ.
А раніше до 5 грн знижка доходила і 2.5 на газ.
Важко зрозуміти цю логіку, не всім ОККО щедро знижками насипає...

Ну заведіть ТРИ екка, і користуйтеся кожним по 1..2 міс :wink:


Найдієвіший лайфхак :D
brrcfyz
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:19

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л, а Приват за кредитні ще -3%=1.45грн/л...
Отак і куручусь

Декому більше:
  Qwerty написав:А далі ціна знизилась! Разом з усіма логістиками і всім іншим! Ось ОККО мене задовбав своїми пропозиціями знижки в розмірі 8 гривень за літр! Жаль нема зворотнього звʼязку, а то б я їм написав, що в мене вже давно Тесла і Мерседес електричні! Та думаю як у багатьох інших!

Ще 2 дні ВОГ по картці Атб до 7 грн, а завтра то ще щось. Ну і не знаю чи ще + 3% кешбеку також.
Ой+
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