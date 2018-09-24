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Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:03
Ой+ написав:
Декому більше:
Qwerty написав:
... Ось ОККО мене задовбав своїми пропозиціями знижки в розмірі 8 гривень за літр!
Оці -8грн/л -- це акційні знижки у один єдиний міс оформлення
Фішка-картки у Райфа. А далі буде -1грн/л(А95), що додаються до звич знижок програми Фішки у ОККО ))
Зараз Райф іноді по вікендам надає -6 на оплату своїми Прем-картками, але таки краще юзати -5 на Фішці та -2% на ВінКарТці або -3% на Приваті (кажись там ще залишилася аХція на ВІП-картках)
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Amethyst
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Додано: Суб 09 лис, 2024 13:44
Amethyst Думаю, що на чорну п'ятницю, а мо і раніше будуть цікаві пропозиції по викопному.
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Ой+
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:34
Ой+ написав:Amethyst
Думаю, що на чорну п'ятницю, а мо і раніше будуть цікаві пропозиції по викопному.
КЛО шле -5, хоча там і так на кілька грн дешевше , ніж ОККО.
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Hotab
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Додано: Суб 09 лис, 2024 14:35
Можна зекономити, якщо не купляти
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Investor_K
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Додано: Суб 09 лис, 2024 15:27
Investor_K написав:
Можна зекономити, якщо не купляти
В Вас дуже радикально.
Трошки м'якше можна: "Їздити вдвічі менше = зекономити 50%!"
По давній байці "Щоб Ваше взуття прослужило Вам вдвічі довше, робіть кроки вдвічі більше".
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alibob
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Додано: Суб 21 гру, 2024 23:09
21-22.12. - до -5 грн/л на ВОГ та ОККО.
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Додано: Нед 22 гру, 2024 00:35
V2
КЛО також прислав -5 грн
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Hotab
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