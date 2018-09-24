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Як економити на
кожному літрі бензину

Як економити на кожному літрі бензину
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 43444546>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:03

  Ой+ написав:Декому більше:
  Qwerty написав:... Ось ОККО мене задовбав своїми пропозиціями знижки в розмірі 8 гривень за літр!
Оці -8грн/л -- це акційні знижки у один єдиний міс оформлення Фішка-картки у Райфа. А далі буде -1грн/л(А95), що додаються до звич знижок програми Фішки у ОККО ))
Зараз Райф іноді по вікендам надає -6 на оплату своїми Прем-картками, але таки краще юзати -5 на Фішці та -2% на ВінКарТці або -3% на Приваті (кажись там ще залишилася аХція на ВІП-картках)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:44

Amethyst Думаю, що на чорну п'ятницю, а мо і раніше будуть цікаві пропозиції по викопному.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:34

  Ой+ написав:Amethyst Думаю, що на чорну п'ятницю, а мо і раніше будуть цікаві пропозиції по викопному.

КЛО шле -5, хоча там і так на кілька грн дешевше , ніж ОККО.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:35

Re: Як економити на кожному літрі бензину

Можна зекономити, якщо не купляти
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:27

  Investor_K написав:Можна зекономити, якщо не купляти

В Вас дуже радикально.
Трошки м'якше можна: "Їздити вдвічі менше = зекономити 50%!"
По давній байці "Щоб Ваше взуття прослужило Вам вдвічі довше, робіть кроки вдвічі більше".
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 23:09

Re: Як економити на кожному літрі бензину

21-22.12. - до -5 грн/л на ВОГ та ОККО.
V2
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2024 00:35

V2
КЛО також прислав -5 грн
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:41

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Amethyst написав:ОККО кожному дає на Фішку від -4грн/л, а Приват за кредитні ще -3%=1.45грн/л...
Отак і куручусь

Зображення
Сьогодні ще і приват останній день 5% дає на АЗС і ВОГ збільшив до 180 зберігання.
Хоча може у березні ціни ще впадуть :mrgreen: .
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:59

Мені ВОГ під цю акцію вааще -6грн/л дав. Пів року точна у них нічого не покупав
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 15:10

Re: Як економити на кожному літрі бензину

  Ой+ написав:Сьогодні ще і приват останній день 5% дає на АЗС


Якщо купувати на Гаманець - МСС буде АЗС?
p.s. давненько купував, пам'ятаю був інший МСС.
V2
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