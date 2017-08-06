Відпочинок та фестивалі Закарпаття у вересні 2017

Пропонуємо вашій увазі інформацію про події, фестивалі Закарпаття та святкування, що зроблять Ваш відпочинок у вересні 2017 року, ще цікавішим.
Відповідно, серед рекомендованих заходів, у вересні 2017 року, інформуємо про наступні події, що зроблять ваш відпочинок в Закарпатті ще цікавішим, а саме:
вересень, Закарпатський краєзнавчий музей, м. Ужгород
вересень, Закарпатський музей архітектури та побуту, м. Ужгород
вересень, Мукачево, замок Паланок
Відпочинок в Закарпатті 1 – 3 вересня 2017 року
3 вересня, Рахів запрошує на гастрономічний фестиваль “Гуцульська бринза”. Подробиці та програма на сторінці фестивалю.
Нічна екскурсія, Мукачево, замок Паланок.
2-3 вересня, фестиваль дронів «Dronevar», м. Ужгород
2 вересня, “Відкрита кузня 1703”, Ужгород, приміщення корчми “Деца у Нотаря”, початок 14.00
3 вересня, RED HAIR DAY – Міжнародний день рудих в Мукачеві 2017
3 вересня “Відкрита екскурсія містом Ужгород”, початок 14.00, збір групи пл.Театральна, коло міні скульптури Помічник Св.Миколая.
Відпочинок в Закарпатті 4 – 10 вересня 2017 року
8 – 10 вересня. Музичний фестиваль Polyana Music Festival, у селі Поляна, Свалявського району. Програма та подробиці на сторінці фестивалю.
9 вересня, “Відкрита кузня 1703”, Ужгород, приміщення корчми “Деца у Нотаря”, початок 14.00
10 вересня “Відкрита екскурсія містом Ужгород”, початок 14.00, збір групи пл.Театральна, коло міні скульптури Помічник Св.Миколая.
Відпочинок в Закарпатті 11 – 17 вересня 2017 року
15-18 вересня, Варишське пиво – фестиваль пива в Мукачеві
16 вересня, “Відкрита кузня 1703”, Ужгород, приміщення корчми “Деца у Нотаря”, початок 14.00
17 вересня “Відкрита екскурсія містом Ужгород”, початок 14.00, збір групи пл.Театральна, коло міні скульптури Помічник Св.Миколая.
Відпочинок в Закарпатті 18 – 24 вересня 2017 року
22-24 вересня – День міста Ужгород. Програма за посиланням на сайті День Ужгорода.
22-23 вересня Міжнародна туристична виставка-ярмарок «Тур’євроцентр – Закарпаття 2017», м. Ужгород. Місце проведення: Ужгородський культурно-історичний центр “Совине гніздо” (м. Ужгород, вулиця Ференца Ракоці, 2)
24 вересня, виставка собак усіх порід САС WKU «Зірка Закарпаття 2017», місто Ужгород
23 вересня, “Відкрита кузня 1703”, Ужгород, приміщення корчми “Деца у Нотаря”, початок 14.00
24 вересня “Відкрита екскурсія містом Ужгород”, початок 14.00, збір групи пл.Театральна, коло міні скульптури Помічник Св.Миколая.
Відпочинок в Закарпатті 25 вересня – 1 жовтня 2017 року
30 вересня – 1 жовтня, Забіг на Говерлу “Goverla Race 2017″, Рахівський район, турбаза Козьмещик
30 вересня, “Відкрита кузня 1703”, Ужгород, приміщення корчми “Деца у Нотаря”, початок 14.00
1 жовтня “Відкрита екскурсія містом Ужгород“, початок 14.00, збір групи пл.Театральна, коло міні скульптури Помічник Св.Миколая.
Джерело: Олександр Коваль, Турінформ Закарпаття