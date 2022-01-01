tidnet написав:
Шановні форумчани! Вкрай не рекомендую цей недобанк! Також заблокували рахунки, добре що встиг зняти свої кошти, які перерахував з Моно і ПУМБа. Це їм дуже не сподобалося. Виявилось, що перераховувати самому собі кошти - це дуже підозріло і підпадає під закон про тероризм. Що вони там курять я не знаю.
Добрий день.
Розуміємо, що блокування рахунку стало несподіванкою і могло вплинути на Ваші плани. Хочемо пояснити, що Райф є великим системним європейським банком, який суворо дотримується вимог чинного законодавства та постанов НБУ. Саме тому ми ретельно перевіряємо кожну операцію, адже це необхідно для гарантування безпеки та захисту коштів наших клієнтів. Процес перевірки зарахувань шляхом надання підтвердних документів передбачений законодавством.
Маємо на меті розібратись в ситуації та допомогти Вам з її вирішенням, тому будемо вдячні, якщо Ви нам напишете у приватні повідомлення Ваші дані (ідентифікаційний код та контактний номер телефону).
З повагою і турботою, фахівець Валерія.