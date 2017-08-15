Акції від ПУМБ

16-18 липня ПУМБ запрошує відвідати найгучнішу подію цього літа - UPark Festival, який пройде на території розважального комплексу Sky Family Park.
Триденний фестиваль готує для гостей зручну фан-зону, фуд-корт, великий басейн, лаундж та фотозони, дитяче містечко, кілька сферичних барів.
На UPark Festival цього року можна буде на власні очі побачити таких артистів як: Rag'n'Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT і Pale Waves.
Кожен, хто матиме фестивальну картку від ПУМБ і Mastercard зможе отримати -5% на барі та фуд-корті. А якщо додати картку у GooglePay або у ApplePay, то знижка складатиме вже 10%.
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