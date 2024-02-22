Акції від МТБ банку

RSS
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 10:30

Сезон подарунків від МТБ Банку

Беріть участь у акції «Сезон подарунків від МТБ Банку»!
Взяти участь неймовірно просто: відкривайте картку Mastercard від МТБ Банку, робіть першу покупку на суму від 500 гривень та приймайте участь у розіграші новорічних призів!
Акція діє з 15 листопада 2024 року по 28 лютого 2025 року
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/sezon-podaru ... podarunkiv
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:53

Серпень смакує вигідно з МТБ Банком!

Тільки до 31 серпня розраховуйтеся карткою Visa від МТБ Банку у кафе, ресторанах та барах і отримуйте 2% кешбеку з кожного рахунку.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/serpen-smaku ... mtb-bankom
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 09 вер, 2025 17:09

Осінні поїздки з вигодою від МТБ Банку

Протягом вересня 2025 року всі власники карток Visa від МТБ Банку можуть отримати 2% кешбек за розрахунки на заправках.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/osinni-poizd ... -mtb-banku
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 11 вер, 2025 11:19

Visa від МТБ Банку

До 5 годин паркування в Одесі всього за 1 грн/год при оплаті карткою Visa від МТБ Банку через застосунок MISTO.
Акція діє до 30.09.2025 р. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/visa-vid-mtb-banku
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 13:18

Подвійний бонус у вересні від МТБ Банку та АЗС БРСМ

5 сертифікатів на 100 л пального та 20 комбо-пропозицій «кава та хот-дог» кожному переможцю.
Розіграш триватиме до 30 вересня включно. Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podviynyy-bo ... a-azs-brsm
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 16:22

Подорожуйте з комфортом та вигодою з Visa від МТБ Банку

Оплачуйте поїздки карткою Visa від МТБ Банку у застосунку Bolt та отримуйте знижку до -40% у категоріях Business і Premium.
Пропозиція діє у Києві, Львові та Одесі до 30 вересня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podorozhuyte ... ku-ta-bolt
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 19:50

-10% на квитки Brand Father New від МТБ Банку

Ідеї, натхнення та нові горизонти чекають вас на Brand Father New у Emily Resort у Львові.
Отримайте миттєву знижку -10%, при оплаті карткою Mastercard від МТБ Банку.
Пропозиція діє до 3 жовтня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-kvytky ... -mtb-banku
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 14 жов, 2025 16:58

-10% на покупки у Prostor з карткою Visa від МТБ Банку

Косметика, улюблені засоби догляду, товари для дому та аксесуари — з карткою Visa від МТБ Банку все це можна замовити онлайн із вигодою.
Термін дії акції: до 31 жовтня 2025 року.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/10-na-pokupk ... -mtb-banku
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 17:31

Подвійний заряд краси у жовтні від МТБ Банку

МТБ Банк робить жовтень ще вигіднішим для вас, і запускає розіграш, який об’єднує одразу 2 переваги:
— 2% кешбеку за оплату карткою Visa в медичних-, beauty-просторах чи магазинах.
— шанс виграти beauty-бокс за будь-які розрахунки карткою Visa
Розіграш триватиме до 31 жовтня включно.
Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/podviynyy-za ... -mtb-banku
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 18:19

Акція по карткам для отримання заробітної плати

Тільки до 31 грудня діє спеціальна пропозиція для власників зарплатних карток від МТБ Банку, закріплених за відділеннями у Чорноморському регіоні.

Деталі за посиланням https://news.finance.ua/ua/akciya-vid-m ... tnoi-platy
Assistant_Portal

 




 

 
