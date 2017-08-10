Акції від ПУМБ

Не витрачайте вільний час на приготування їжі. Замовляйте доставку Raketa та отримайте 3 доставки їжі безкоштовно при замовленні від 300 грн*.
Умови пропозиції:
зробіть замовлення у додатку Raketa на суму від 300 грн вкажіть промокод «VisaRaketa» розрахуйтесь онлайн карткою Visa від ПУМБ * Пропозиція діє на три доставки до 05.07.2020 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... ta-ra#info
Хто витрачає, той заробляє! Адже відтепер ви можете отримувати до 500* грн винагороди щомісяця за шопінг з ПУМБ та Eldorado. Зарахування на картковий рахунок до 10 числа наступного місяця Акція проводиться з 01.09.2020 по 31.12.2020 включно по всій території України, що підконтрольна українській владі та не є окупованою.
Період проведення Акції складається із чотирьох етапів:
перший етап – з 00:00 годин 01.09.2020 по 23:59 годин 30.09.2020 за київським часом; другий етап – з 00:00 годин 01.10.2020 по 23:59 годин 31.10.2020 за київським часом; третій етап – з 00:00 годин 01.11.2020 по 23:59 годин 30.11.2020 за київським часом; четвертий етап – з 00:00 годин 01.12.2020 по 23:59 годин 31.12.2020 за київським часом. https://about.pumb.ua/presscenter/promo ... -pumb#info