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Акції від ПУМБ

Акції від ПУМБ
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 09:50

Тиждень вдячності: стартує акція Lifesavingmerch та Comfy

Соціальний проєкт «Ми однієї крові», ініційований ПУМБ, за допомогою замовлень патріотичного мерчу Lifesavingmerch збирає кошти на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України. А відтепер – ще й допомагає зігріти українців та подарувати їм таку необхідну для життя й роботи електроенергію.

Для цього Lifesavingmerch та ритейлер COMFY об’єдналися напередодні щорічного періоду розпродажів Black Friday. Втім, організатори акції пропонують замовникам мерчу не знижки, а подарунки-подяки, що стануть корисними для життя і роботи в наш непростий час.

Для участі в акції впродовж тижня з 21.11.2022 по 27.11.2022 зробіть замовлення речей та аксесуарів українських виробників з унікальним дизайном на одній із запропонованих сторінок та локацій.

Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/tyzhden-vdya ... h-ta-comfy
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