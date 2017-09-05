Акції від ПУМБ

Соціальний проєкт «Ми однієї крові», ініційований ПУМБ, за допомогою замовлень патріотичного мерчу Lifesavingmerch збирає кошти на доставку крові в гарячі точки та закупівлю кровоспинних засобів для захисників України. А відтепер – ще й допомагає зігріти українців та подарувати їм таку необхідну для життя й роботи електроенергію.
Для цього Lifesavingmerch та ритейлер COMFY об’єдналися напередодні щорічного періоду розпродажів Black Friday. Втім, організатори акції пропонують замовникам мерчу не знижки, а подарунки-подяки, що стануть корисними для життя і роботи в наш непростий час.
Для участі в акції впродовж тижня з 21.11.2022 по 27.11.2022 зробіть замовлення речей та аксесуарів українських виробників з унікальним дизайном на одній із запропонованих сторінок та локацій.
Подробиці акції: https://news.finance.ua/ua/tyzhden-vdya ... h-ta-comfy