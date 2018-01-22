RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Важливі теми
/
Горячая тема недели

Горячая тема недели
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:23

С 1 декабря вырос прожиточный минимум. Об этом говорится в статье "С сегодняшнего дня вырос прожиточный минимум: что изменилось"

Насколько реально он отражает текущую ситуацию? Предлагаю обсудить на форуме в соответствующей ветке.
Редактор форума
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 508
З нами з: 12.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 20:27

Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 07.05.11
Подякував: 612 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2017 17:30

  kalinavalera1 написав:Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть

Тайны финмона_ что Нацбанк скрывает от украинцев и банкиров, контролируя наличные?
https://news.finance.ua/ru/news/-/41577 ... -nalichnye
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23805
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2017 23:38

Re: Горячая тема недели

как обычно наделали какогото мутного шуму за неделю, на сей раз под соусом Саакашвилигейта, а под шумок:
Госзакупки опять уходят в распил по полной, покупки в заграничных интернет магазах таки урезали, Соболева сняли, и это только из того что уже всплыло
UT SEMENTEM FECERIS, ITA ET METES
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 759
З нами з: 06.01.15
Подякував: 82 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:10

Возобновлена работа ветки

С сегодняшнего дня возобновляется работа ветки "Горячая тема недели".

Ее формат будет следующий: сообщение со ссылкой на тему, которая появилась на этой неделе на форуме и уже успела завоевать популярность среди форумчан.

Писать сюда могут все, просьба лишь соблюдать установленный формат.

Например: я считаю, что на этой неделе несомненно "горячей темой" (и думаю, не только этой недели) стала тема
"Усіх торговців зобов'яжуть встановити POS-термінали"

Чуть больше, чем за двое суток, в ней уже около 180 комментариев. Приглашаю всех принять участие в обсуждении!
Редактор форума
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 508
З нами з: 12.03.09
Подякував: 25 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 10:10

https://news.finance.ua/ru/news/-/41891 ... davose-smi

Порошенко вошел в топ-10 самых богатых участников форума в Давосе – СМИ
Обсудим, как вырос уровень жизни за последние 3 года в Украине и доходы президента? И сравним, а?
Busya
 
Повідомлень: 4
З нами з: 06.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 12:09

  Busya написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/418913/poroshenko-voshel-v-top-10-samyh-bogatyh-uchastnikov-foruma-v-davose-smi

Порошенко вошел в топ-10 самых богатых участников форума в Давосе – СМИ
Обсудим, как вырос уровень жизни за последние 3 года в Украине и доходы президента? И сравним, а?

что тут обсуждать? вы только что узнали, что президент украины миллионер?
Stringer
 
Повідомлень: 7167
З нами з: 23.01.13
Подякував: 192 раз.
Подякували: 995 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 18:06

Re: Горячая тема недели

  Stringer написав:что тут обсуждать? вы только что узнали, что президент украины миллионер?

Да ну, быть такого не может
zomgteh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2018 21:31

Бєспрєдєл Укрексімбанка

Гаряча тема для мене, що Укрексімбанк порушує законодавство України і безпідставно відмовляє в обслуговуванні. :evil: Подробиці на профільній гілці. Приєднуйтеся чморити чумазу банку, бо сьогодні мене, а завтра вас. Разом ми сила, по одинці всім могила! 8)
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 24602
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1846 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Irina555, Модератор
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (12545)
22.01.2018 21:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.