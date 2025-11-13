RSS
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
ФінТех та Платіжні системи
Порадьте нормальні сервіси
з віртуальними картками

Порадьте нормальні сервіси з віртуальними картками
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Чет 13 лис, 2025 10:36

Порадьте нормальні сервіси з віртуальними картками

Спробував кілька сервісів із віртуальними картками, картки потрібні в основному для оплати ChatGPT і Midjourney.

Підкажіть, якими сервісами користуєтесь ви?
Де адекватні тарифи без прихованих оплат?

Буду вдячний за поради. :wink:
Форум:
