Горячая тема недели

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41

дуже гарна ідея я пітримаю тебе..
прикольчик28
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:52

  kalinavalera1 написав:Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть

Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова.
Borisd
 
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  #<1 ... 4567
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