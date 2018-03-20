Горячая тема недели

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41
дуже гарна ідея я пітримаю тебе..
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Додано: Пон 26 лют, 2018 14:52
kalinavalera1 написав:Редактор форума
вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть
Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова.
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Borisd
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:57
Вопрос: как сейчас на Forex происходят ли торги по криптовалютам, bitcoin и другие? Есть, вообще, открытая тема на форме?
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