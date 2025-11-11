Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
slonomag написав:Ну или как у меня в 10 минут от Аликанте небольшой город на 10к человек (магазин, больница, школа, садик, все есть, это не как село в Украине), те же 200к, но уже бунгало на 2 этажа + море в 5 минутах хотьбы.
Сан Хуан? Там шось москалів дохалєри було, як і в Торєв`єха з Картахеною. Саме цікаве шо там було- пляж. Жовтень ще доволі спекотно було, уявляю шо там влітку. Саме Аліканте не сподобалось, купа народу, кафешки переповнені, туристи, купа дєвачєк не важкої поведінки в районі порту. В метро не був, їздив машиною. Дизель дешевий, парковки місця всюди були. Фіники всюди ростуть, під ногами валяються, схоже вони нікому не цікаві. UPD: Виявилось шо фікуси це здорові дерева.
Water Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них? Бо в монтінегро згідно дорожньої карти вступу до ЄС зараз кацапи виють як гієни, влада закручує гайки іноземцям, там багато чого в проєкті закону, від скасування ВНЖ по фіктивним фірмам - нульовкам, до мін вартості 200к євро для нерухомості, щоб отримати ВНЖ. І вже коцабчики валізки підскладають.. А що ж гешпанія?
2Слономаг: киньте будь ласка посилання на приклад такого житла за 200к
slonomag написав:Странные расчеты... Может это в Америке такой ад, хз как там вообще люди живут тогда. В Испании чтобы получить ипотеку 650евро в месяц зп должна быть 2200евро что в принципе средняя зп после 25-27лет (выпускник ВУЗа с 3-4 года опыта или колледж + 5-6 лет опыта) 1го человека на 1й работе.
Ага, я тут погуглил эту цифру
Медианная зарплата в Испании на 2025 год составляет около €1800 брутто в месяц
и в принципе всё встало на свои места. Вот этот ваш выпускник ВУЗа с 3-4 годами опыта (успешного, а не в мак сразу после получения диплома) -- он и есть та самая дойная корова с доходами чуть выше среднего, которого и "окучивают" банкиры. Вот эта разница между 1800 брутто и 2200 нетто и есть то самое, что банкирам спать не даёт по ночам, потому что они точно уверены, что они на эти "излишки" имеют полное право. Просто в Штатах все эти цифры выше, но принцип тот же.
Ну или как вариант, двое должны работать на 1800 брутто.
А Вы так бац и умножили на 4 (у вас уже 2 человека на 2х работах оказалось почему-то необходимо).
Если прочитаете внимательно, то увидите, что я имел ввиду, что вдвоём надо работать, чтобы одному не впахивать за двоих. Двое на двух работах -- я такого не утверждал. Хотя не запрещено, конечно.
Сан Хуан ценники от 300к сейчас. Я попроще, в Гран Алаканте.
To Hotab:
ну вот трешка с 2 туалетами, 110м, до моря ровно 1 банка пива (0.33) за 245к, но я думаю за 220 можно сторговать:
Hotab написав:Як кацапьйо легалізувалось в Іспанії? Там щось є лояльне для них?
Можу тільки припустити- Digital nomad. Ще вроді якась програма була.
Много нелегалами живут. Подозреваю что в Торевьехе там таких 50%. Хотя конечно есть и Digital nomad, и просто люди квартиры в Москве сдают за 3к (возможно родительские) и тупо на них тут живут. Есть виза когда ты не имеешь права на работу, но можешь жить при наличии пасивного дохода. Не помню только сколько там в месяц нужно, наверное как у номада 3-4к в месяц.