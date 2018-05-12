Горячая тема недели

kalinavalera1 написав:Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть
Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова.
Можливо не в тему, але надіюсь, тут прочитає це повідомлення людина, яка створила сайт http://far.pp.ua/. Зараз цей сайт щось не працює. Можливо закинули цей сайт і не продовжують домен чи хостинг. А я завжди користувався цим рейтингом. Прохання продовжувати підтримувати цей сайт.
Вже не перший раз цей крутий ресур пропадає! імхо власнику слід більш відповідально ставитись - як не як єдине джерело де є більш-менш акутальна інфомрація по депозитних продуктах УСІХ (!) діючих банків держави
+ корисна інформація в ремарках до комірок
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