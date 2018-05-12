Горячая тема недели

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на тему Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс

Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс

#<1 ... 4567 Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41 дуже гарна ідея я пітримаю тебе.. прикольчик28 Повідомлень: 2 З нами з: 17.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 26 лют, 2018 14:52 kalinavalera1 написав: Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть

Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова. Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова. Borisd Повідомлень: 3 З нами з: 26.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 бер, 2018 16:57 Forex и Bicoin Вопрос: как сейчас на Forex происходят ли торги по криптовалютам, bitcoin и другие? Есть, вообще, открытая тема на форме? esteticnois1 Повідомлень: 1 З нами з: 19.03.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 тра, 2018 15:18 http://far.pp.ua/ . Зараз цей сайт щось не працює. Можливо закинули цей сайт і не продовжують домен чи хостинг. А я завжди користувався цим рейтингом. Прохання продовжувати підтримувати цей сайт. Можливо не в тему, але надіюсь, тут прочитає це повідомлення людина, яка створила сайт. Зараз цей сайт щось не працює. Можливо закинули цей сайт і не продовжують домен чи хостинг. А я завжди користувався цим рейтингом. Прохання продовжувати підтримувати цей сайт. matvs Повідомлень: 73 З нами з: 12.02.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 13 тра, 2018 15:31 Вже не перший раз цей крутий ресур пропадає!

імхо власнику слід більш відповідально ставитись - як не як єдине джерело де є більш-менш акутальна інфомрація по депозитних продуктах УСІХ (!) діючих банків держави



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Повідомлень: 2003 З нами з: 01.06.14 Подякував: 159 раз. Подякували: 53 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 4567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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