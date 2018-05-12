Горячая тема недели

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 11:41

дуже гарна ідея я пітримаю тебе..
прикольчик28
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 14:52

  kalinavalera1 написав:Редактор форума вчера видел инфу, что банки будут контролировать деньги вкладчиков.соответствуют ли расходы доходам и тп. А вкладчики будут пояснить откуда у них деньги. Вроде от 100 тысяч, но это не всегда, могут и меньшие суммы проверять "на соответствие доходам".Сегодня не могу найти эту тему. Мне хотелось бы узнать подробнее, это постановление новое такое или закон, и почитать ообсуждение, если оно есть

Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова.
Borisd
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 16:57

Forex и Bicoin

Вопрос: как сейчас на Forex происходят ли торги по криптовалютам, bitcoin и другие? Есть, вообще, открытая тема на форме?
esteticnois1
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:18

Можливо не в тему, але надіюсь, тут прочитає це повідомлення людина, яка створила сайт http://far.pp.ua/. Зараз цей сайт щось не працює. Можливо закинули цей сайт і не продовжують домен чи хостинг. А я завжди користувався цим рейтингом. Прохання продовжувати підтримувати цей сайт.
matvs
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:31

Вже не перший раз цей крутий ресур пропадає!
імхо власнику слід більш відповідально ставитись - як не як єдине джерело де є більш-менш акутальна інфомрація по депозитних продуктах УСІХ (!) діючих банків держави

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  #<1 ... 4567
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