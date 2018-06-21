Горячая тема недели

|
|
|
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Додано: Пон 26 лют, 2018 14:52
Тема интересная. Но это уже действует с конца прошлого года. "строгость" не во всех банках одинакова.
Додано: Пон 19 бер, 2018 16:57
Forex и Bicoin
Вопрос: как сейчас на Forex происходят ли торги по криптовалютам, bitcoin и другие? Есть, вообще, открытая тема на форме?
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:18
Можливо не в тему, але надіюсь, тут прочитає це повідомлення людина, яка створила сайт
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:31
Вже не перший раз цей крутий ресур пропадає!
імхо власнику слід більш відповідально ставитись - як не як єдине джерело де є більш-менш акутальна інфомрація по депозитних продуктах УСІХ (!) діючих банків держави
+ корисна інформація в ремарках до комірок
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:24
гривны миллионов украинских фрилансеров заблокированы WMU
1. На Украине устроили "передел рынка": зачем на самом деле Порошенко заблокировал Webmoney?
2. "Все средства на кошельках пользователей обеспечены и надежно сохранятся до даты отмены санкций, когда оборот WMU будет восстановлен. По всем остальным типам кошельков, кроме гривны, полноценное обслуживание украинских пользователей продолжается", — прокомментировали в компании WebMoney.UA
3. с 2014 года под видом борьбы с «российской агрессией» осуществляется блокировка различных платежных систем. Реализовывается эта схема руками украинского олигарха Игоря Мазепы и в интересах экс-главы администрации президента Бориса Ложкина, с подачи которого и была организована первая волна блокировок денежных переводов".
Такая блокировка уже была. В 2014 разблокировали. Снова с простых людей холигархи денег хотят срубить... Когда уже нажрутся и удавятся?...
Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:29
Конкурс "Кращий прогноз курсу"
Шановні читачі форуму та порталу finance.ua!
Стартує цікавий конкурс від наших поважних форумчан!
Прогнозую, конкурс буде амбітним та що інтригує.
Хто хоче випробувати свою фортуну - Вам до нас )
Усі деталі тут: Конкурс "Кращий прогноз курсу" разом з Чаєм і Фейслесом.
З пов.Ірина
|