Відео новини від Finance.ua

Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 11:42

Курс валют наприкінці березня



Візит до обмінника цього тижня може стати неприємним сюрпризом, якщо не знати нових правил гри на валютному ринку. Чому долар демонструє гойдалки, а євро намагається тримати спокій? У цьому випуску розбираємо детальний прогноз курсу валют на тиждень з 23 по 29 березня та заглядаємо у квітень 2026 року. Аналізуємо, як посівна кампанія аграріїв, ціни на нафту та події на Близькому Сході тиснуть на гривню.

Готівковий долар:
банки 43,75 до 44,35 грн | обмінники 44–44,5 грн

Готівковий євро:
банки 49,5 до 52 грн | обмінники 50,5–52 грн

⚠️ Це аналітика/прогноз і не є індивідуальною фінансовою порадою.

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2026 14:23

Новий план депутатів та індексації 2026


Березень 2026 року приніс українським пенсіонерам довгоочікувану індексацію, але чи стали виплати реальною відповіддю на вартість життя? Поки депутати обговорюють радикальне підвищення мінімалки до 7,5 тисяч гривень, ми розбираємося, що вже змінилося на картках українців.

Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:02


Поїздки стають відчутно дорожчими. Столиця першою підняли ціни на маршрутки. На роботу доїхати одним транспортом коштує від 20 гривень. Але це лише верхівка айсберга. Що чекає на таксі та комунальний транспорт у 2026?

0:00 — Нові тарифи: Київ та Львів задають темп.
0:23 — Чому дорожчає проїзд? Паливна криза та зарплати водіїв
2:20 — Таксі встановлюють нові тарифи
4:36 — Електромобілі в таксі. Вони будуть дешевші?
5:54 — Чи врятує ГБО? Чому газ дорожчає слідом за бензином
10:13 — Прогноз: ріст цін на 40-80%. Чи наважиться влада на непопулярні кроки?

Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 10:26


Обов'язкова накопичувальна система на паузі.Міністр соціальної політики Денис Улютін оголосив про радикальну зміну курсу. Замість примусу Україна обирає модель автозапису. Що це означає для працюючих і чи зможемо ми колись отримувати пенсії як у Норвегії чи Німеччині? Та головне — скільки ви отримаєте грошей в старості? Про все це у відео.

Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 16:36


Тарифи на світло, газ та воду — головна тема весни 2026! Поки інфляція б'є по кишенях, Держстат оприлюднив нові цифри. Що подорожчало найбільше та чи чекати на світло по 7,50? Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, як подати заяву на перерахунок та які послуги доведеться платити навіть в евакуації!

