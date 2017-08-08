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Акції від банку Глобус

Акції від банку Глобус
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 11:52

Платіть карткою Mastercard® – отримуйте безплатну доставку

З 1 лютого по 28 лютого платіть карткою Mastercard® за товари на fozzyshop.ua й отримуйте доставку кур’єром безплатно.

Як скористатися пропозицією:

- зайдіть на сайт http://www.fozzyshop.ua

- додайте у кошик потрібні товари та оберіть доставку кур’єром

- оплачуйте покупку карткою Mastercard від Глобус Банку

- чекайте на безплатну доставку покупки кур’єром

Акція діє з 01.02.2021 р. по 28.02.2021 р. включно в гіпермаркетах міст Київ, Дніпро, Кременчук, Одеса, Рівне, Харків. В акції беруть участь замовлення з сумою чека від 1 грн і зі способом доставки «Доставка кур’єром».
https://globusbank.com.ua/ua/platite-ka ... hayte.html
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Повідомлень: 2936
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:13

100 % кешбеку новачкам

100 % кешбеку новачкам за другу OLX Доставка з вашою Mastercard
Як отримати приголомшливий кешбек?

Купуйте на OLX, спробуйте послугу OLX Доставка вперше, оплачуйте онлайн карткою Mastercard від Глобус Банку. Отримайте повну вартість доставки другого замовлення на свою картку не пізніше ніж за 48 годин з моменту, коли відповідна угода визнана успішною.

Акція діє з 08.02.2021 р. по 31.03.2021 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України.

Отримати повернення коштів за другу доставку в повному розмірі можуть тільки клієнти, що вперше користуються послугою OLX Доставка або не користувались нею останні 6 місяців!
https://globusbank.com.ua/ua/100-keshbe ... oruyu.html
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Повідомлень: 2936
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лют, 2021 17:16

Створюйте комфортні умови відпочинку в Буковелі

Створюйте комфортні умови відпочинку в Буковелі не тільки для себе, а й для своєї автівки.
А з Mastercard® ще й вигідні.

Як скористатися пропозицією:

- З 15 лютого 2021 року по 31 березня 2021 року розраховуйтеся преміальною карткою Mastercard® Глобус Банку за послугу паркінгу в Буковелі в паркоматах або на касі;

- отримайте гарантовану знижку 30 гривень.

Пропозиція діє для держателів преміальних карток Masterсard® Platinum, World Black

Акція діє з 15.02.2021 по 31.03.2021.

Edition, World Elite, емітованих будь-яким банком України.
https://globusbank.com.ua/ua/sozdavayte ... yha-v.html
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Повідомлень: 2936
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 11:16

Вдвічі більше балів з Mastercard у мережі ресторанів

Вдвічі більше балів з Mastercard у мережі ресторанів Дмитра Борисова
Акція для власників карток Mastercard від Глобус Банку.

Для участі в Акції необхідно:

- Протягом Періоду Акції встановити на власний смартфон мобільний додаток GastroFamily та створити власний обліковий запис в ньому.

- Протягом Періоду Акції здійснити замовлення на будь-яку суму в Місці проведення Акції з використанням Мобільного додатку GastroFamily. До оплати замовлення назвати офіціанту код замовлення та повідомити про намір здійснити оплату Карткою Mastercard від Глобус Банку. У момент оплати Карткою подвійні бали нараховуються автоматично.

З детальними умовами нарахування балів, їхнього використання/обміну можна ознайомитися в Мобільному додатку GastroFamily або на сайті https://borysov.com.ua.

Термін дії нарахованих балів обмежений і буде зазначений в Мобільному додатку GastroFamily.

Період проведення Акції: з 01.03.2021 по 31.03.2022 року включно
https://globusbank.com.ua/ua/vdvoe-bols ... rcard.html
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 10:17

Приємна новина для любителів подорожувати!

Відтепер власники карток Mastercard World Elite мають можливість БЕЗКОШТОВНО пройти завчасне ПЛР-тестування перед вильотом в терміналах B та D аеропорту «Бориспіль», та після прильоту в терміналі D.

Послуга доступна власнику картки Mastercard World Elite після проходження перевірки на витрати по пред'явленій картці за останні 30+5 днів (вихідні не враховуються). Загальна сума безготівкових транзакцій повинна становити 6000 грн.
https://globusbank.com.ua/ua/priyatnaya ... vovat.html
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 20:14

Акції від банку "ГЛОБУС"

«З Україною в серці»
https://globusbank.com.ua/ru/%d1%80%d0% ... %83%d1%81/
з 02 травня до 31 травня 2022 року (включно)
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:16

Крокуй в Новий рік за перемогою з Глобус Банком!

Глобус Банк продовжує новорічну традицію та запускає депозитну акцію «Переможні відсотки».

Відповідно до умов акції відсоткову ставку збільшено на 1-1,5% від базової ставки за депозитами «Класичний» та «Накопичувальний». Отже, відсоткова ставка залежно від терміну розміщення коштів становитиме:

від 366 до 548 днів – 17%
від 549 до 730 днів – 17,5%
від 731 до 900 днів – 18%
Додатково можна отримати надбавку +0,5% до ставок, що зазначені вище, у разі виконання однієї із трьох умов:

відкрити депозит у мобільному додатку GlobusPlus;
розмістити депозит на суму 100 тис. грн або більше у відділенні банку;
надати пенсійне посвідчення при оформленні депозиту.
Основні умови акції:

мінімальний термін розміщення коштів – від 366 днів;
валюта депозиту – гривня;
мінімальна сума вкладу – 1000 грн.;
можливість отримання процентів щомісячно або в кінці строку (на вибір).

Термін дії акційних умов: з 20 грудня по 31 січня 2023 року (включно).

Усі деталі за посиланням https://globusbank.com.ua/peremozhni-vidsotki.html

Віримо у нашу перемогу!
Слава Україні!
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:18

Замовляйте безкоштовну доставку з АТБ!

Замовляйте безкоштовну доставку з АТБ, а разом з нею отримайте можливість виграти цінні призи!

Як скористатись пропозицією:
• Зробіть щонайменше 1 замовлення на сайті atbmarket.com на суму від 1000 грн та вагою до 20 кг
• Оплатіть своє замовлення карткою Mastercard®
• Отримайте гарантовано безкоштовну доставку товарів та ставайте учасником розіграшу телевізора LG, приставки Sony PlayStation 5 або смартфона Samsung Galax

Акція діє в інтернет-магазині ТОВ «АТБ-Маркет» з 10.01.2023 р. по 10.02.2023 р. включно на території України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень через збройну агресію Російської Федерації проти України. Деталі – на mastercard.ua та atbmarket.com.

Умови акції: https://news.finance.ua/ua/zamovlyayte- ... avku-z-atb
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2024 18:13

Спеціальні знижки і пропозиції в Буковелі

Спеціальні знижки та пропозиції для власників карток Mastercard® World Elite та World Black Edition у Буковелі.
Перелік пропозицій:
    10% знижки на проживання в готелі «Буковель» при оплаті на bukovel24.com
    10% знижки на глемпінгпри оплаті на bukovel24.com
    10% знижки на оглядовий витяг
    10% знижки на родельбан Speed Fun
    10% знижки на квитки до «Гуцул Ленду»
    10% знижки на послуги в туристичному центрі Буковеля
    Знижка 30 грн на паркування від двох годин на парковкаху Буковелі
    10% знижки на оглядове колесо
Період пропозиції: з 20 червня 2024 року по 30 вересня 2024 року.

Детальніше
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Повідомлень: 2936
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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