Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

kreuz написав: ringM57 написав: kreuz написав:
В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово
) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
Ну посмотрим по общему результату. Зелена - кредитка на 62 дня и кэшбэк на 2 выбранных направления, похоже как в монобанке. Вы же тоже показали только полученную сумму, 20 грн, а поехать в банк получить эту акцийную карту - ну скиньте 16 грн и каков итог?