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Чи реально продовжувати роботу вдома без світла та як це зробити? Розкажемо та покажемо у сьогоднішньому матеріалі.
Дивися повний текст Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 26 жов, 2022 20:05
Finance.ua: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла
Додано: Сер 26 жов, 2022 20:05
Передостання лампа потужністю 5 Ват, явно не буде світити 100 годин від акумулятора 4000мА годин. Якщо напруга акумулятора 12 Вольт-ну тоді максимально 9 годин!
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