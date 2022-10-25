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Finance.ua: Ґаджети, які
допоможуть працювати вдома без...

Finance.ua: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:05

Finance.ua: Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд Finance.ua
Чи реально продовжувати роботу вдома без світла та як це зробити? Розкажемо та покажемо у сьогоднішньому матеріалі.

Дивися повний текст Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 20:05

Передостання лампа потужністю 5 Ват, явно не буде світити 100 годин від акумулятора 4000мА годин. Якщо напруга акумулятора 12 Вольт-ну тоді максимально 9 годин!
forelandway
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