Оплата коммунальных платежей и многих других без комиссии

kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
Відкривай КОКО КАРД за посиланням http://lx4.me/c/scmNJYrY У разі оформлення, отримаємо разом (щоправда брудними) по 100 грн. за оформлення кредитної або по 50 грн. за оформлення дебетової КОКО КАРД! А ще тут є кешбек та % на залишок власних коштів...
kreuz написав:В цьому місяці майже без опалення вийшло - 9 грн комісій + 29 грн КБ (2% ЕКО від Альфи) = + 20 грн принципово ) З опаленням комісій би не побільшало, а от КБ зріс би суттєво...
Да, на реальные суммы похоже... Предлагаю под новый год снова обменяться статистикой по полученным суммам кэшбэка ... У народа как раз данные накопятся по разным банкам, да и я собираюсь в а-банке переходить на карту с кэшбеком - "Зеленая".
Зелена КБ за комуналь не дає, нащо вона Вам?
Ну посмотрим по общему результату. Зелена - кредитка на 62 дня и кэшбэк на 2 выбранных направления, похоже как в монобанке. Вы же тоже показали только полученную сумму, 20 грн, а поехать в банк получить эту акцийную карту - ну скиньте 16 грн и каков итог?
pharus написав:Никаких промокодов вводить не надо - зашел в кабинет Портмоне - в разделе "Бонусы" уже активна новая строка "2 месяца оплаты коммунальных без комиссии" до конца декабря
Увы, не нам, не нам, – грустно заговорил Коровьев, – а ему достанется эта ледяная кружка пива (зачеркнуто) акция с оплатой без комиссии, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой, положение наше печально и затруднительно, и я не знаю, как быть.
А кто знает, что это за скрытая комиссия 1.5% при оплате горячей воды, квитанция Гиоц, Киевтеплоэнерго? Сама оплата за бонусы(3 бонуса) Портмоне- условно бесплатно. Внутри оказалась ещё комис. поставщика.
Я проверил - усё по честному, ещё и пол процента на фишку за коммуналь падает, итого 5,5. Только платить надо с виртуалки, пополнял её с дебитки аллы и с ко ко форварда, всё от 500гр. без комиссий. Кешбек падает через сутки после платежа - не сразу. Месяца 4 назад пробовал с тревела пополнять виртуалку, МСС 6012, сразу 4 процента, и проценты как за снятия нала пока не погасишь, с дебетки лучче))). Так мне интересна эта изи пей стала, что сегодня возле их терминала остановился, на блек альфы себе 100гр. кинул, пришли через секунду буквально. У кого новые тревелы на 4909 - изи их не видит, говорит поломатая карта, вытащите.