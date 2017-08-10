Акції від банку КОНКОРД

С сегодняшнего дня наши вип-клиенты будут получать сертификат на 1000 гривен на посещение сверхсовременной стоматологической клиники Medical Dental Group с 11 кабинетами, укомплектованными для любого вида лечения новейшим немецким оборудованием SIRONA. Как говорит основательница клиники Анна Ермолаева, это - космический корабль в области стоматологии в Днепре! С этим сертификатом клиент получит полноценную компьютерную цифровую диагностику всей полости рта, основательный анализ своей ситуации и индивидуально разработанную программу лечения.
1. Зарегистрируй любую карточку Mastercard от Конкорд банка на сайте bilshe.mastercard.ua;
2. Оплати ею услуги, товары, проезд в Киеве на сумму от 50 грн;
3. Выиграй еженедельно приз - брендированную футболку, худи, шарф, кепку, рюкзак, куртку или футбольный мяч, а главное - один из 10 комплектов билетов на двоих на финал UEFA Chаmpions League Final Kyiv 2018, который состоится 26 мая 2018 года на киевском стадионе НСК «Олимпийский»!
1 оплата - 1 балл и 2 балла при оплате через Masterpass.
Среди всех, кто до среды, 18 апреля, оставят в комментариях под этим постом на нашей странице в Фейсбуке Принтскрин своего отзыва, оставленного в Google Play (для пользователей Андроид) здесь: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.... или в App Store (для пользователей айфонов) здесь:https://itunes.apple.com/ua/app/icon25/id132912615... будут разыграны три приза:
1. Фирменный блокнот с ручкой и автографами с лучшими пожеланиями от акционеров;
2. Фирменная чашка;
3. Фирменная коробка с шоколадом;
Итак:
1. Больше не нужно помнить или записывать куда-то номер того мобильного, который вам нужно пополнить. В графе номера вы просто начинаете вводить имя из своей адресной книги. Например, если адресат записан у вас как «Любимый», то так и вводить.
Вот, как это происходит:
2. Переводить средства с карты на карту теперь можно просто по ... фото карты получателя.
Не нужно скучно вводить 16 цифр карты получателя с риском ошибиться. Достаточно зайти в «Переводы» в приложении icON25, справа от поля ввода номера карты выбрать значок фотоаппарата, навести камеру на карту получателя так, чтобы ее изображение попало в зеленую рамочку, ввести сумму перевода и нажать "Перевести". Вот, как это происходит: https: //www.facebook.com/concord.ua/videos/vb.9271 ...
3. Как и раньше, к любому депозиту, открытому через приложение, автоматически добавляется + 0,5% к ставке в гривне и + 0,25% к ставке в долларах;
4. Благодаря удобной системе поиска больше не нужно искать необходимые услуги в меню, а подобно Google просто начинаете забивать ее название в поиске.
1. Зарегистрируй карточку Mastercard от Конкорд банка (кроме карточки Maestro) на сайте bilshe.mastercard.ua; 2. В Интернете оплати ней услуги, товары и / или проезд в Киеве на сумму от 50 грн; 3. Обменяй 10 баллов на участие в акции; 3. Выиграй один из 4 сертификатов на финал Лиги чемпионов УЕФА 2018 (2 билета - для ребенка и взрослого для просмотра матча и право (ребенка) сопровождать футболиста перед финальной игрой)