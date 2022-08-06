Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Ціна оренди квартири в цьому місці за даними Airbnb на місяць складає від 1200 до 1600 євро.
оренда Airbnb - це вже бізнес, зі своїми податками державі, комісіями самому Airbnb, прибиранням, простоями, пранням білизни ітд.
akurt написав:Для довідки - багато це чи мало 864,88 євро на місяць: подруга пана Максима працює медичною сестрою та заробляє близько 3 000 євро на місяць чистими. За її словами з 3 000 євро щомісяця вона може відкласти не менше половини. Приятель пана Максима пан Віталій працює на будові, за минулий місяць в нього була зарплата 4.500€ нетто. він сказав: "Знаю людей які мають 5000/5500€ нетто в місяць, корочше той, хто шукає - той знаходить..."
Цікаво, з податками Німеччині в 40% виходить медсестра має 6 тис Євро, а будівельник 9-11 тис Євро?
Ну я навів правдиві имена та ті цифри, що вони говорили. А говорили саме із застосуванням слова "нетто". Ось офіційні дані: "Entgelt für den Beruf: Krankenschwester/-pfleger Das untere Quartil liegt bei 3.870 € und das obere Quartil beträgt 4.849 €." Там наведено цифри саме для Баварії: медіанна зарплатня 4 380 євро. Я не знайомий з податковою практикою в Німеччині, але навіть якщо податок на таку зарплатню складає 40%, то майже попадеш на озвучену вище цифру. Це кваліфікована медична сестра. Джерело: https://web.arbeitsagentur.de/entgeltat ... 0%E2%82%AC.
Та квартира дійсно куплена людиною під оренду. В будь-якому випадку - ціна іпотеки в 850 євро на місяць за 3-к квартиру досить пристойна/помірна. Такі самі гроші платить мій приятель в Бельгії - правда не за к 3-к квартиру (коли я сказав "квартира" - він навіть образився - а приватний будинок на сході Бельгії). Він до речі робить приблизно так, як той пан в Німеччині: - свій таунхауз в Ірландії здає за 850 євро. - саме цими грошима покриває іпотеку в Бельгії. Схема вдома - нічого нового. В результаті: його таунхауз в Ірландії виріс в ціні за менше, ніж 10 років, з ціни в 75 000 євро до 300 000...325 000 євро - і він забезпечує комфортне БЕЗОПЛАТНЕ проживання у власному будинку в Бельгії.
Цифри з Airbnb я навів чисто для орієнтиру і тому що легше було отримати інформацію. Мені самому було цікаво, чи зможе він перекрити іпотеку здачею в оренду.
У Німеччині, як скоріш за все і у інших країнах, на зарплату нетто впливає купа факторів: родинний стан, наявність/відсутність дітей/зарплата чоловіка/наявність інвалідності... Здача нерухомості у Німеччині це дуже важкий і непередбачуваний бізнес. Я вже наводив приклади знайомого, у якого орендарі то відмовлялися платити оренду, то ще якась біда була. Орендодавець, порівняно із орендарем, є беззахисним від, недай Бог, злодюжок
Вчора зі мною звʼязався голова ОСББ мого будинка в Анталії (в будинку 19 квартир) та спитав, коли я приїду в свою квартиру? Напевне буду 22 жовтня (вже купив авіаквитки через Базель), а можливо ще один раз прилечу на двійку тижнів десь 19 вересня.
Повідомив, що сусідська квартира (двері-в двері) черговий раз перепродана (квартира 1+1, четвертий поверх 6-ти поверхового будинка). Цього разу за 4 500 000 лір або за 110 000$.
Далі виникла цікава подія. Про цю новину я написав свому приятелю, який купив майже таку за рогом вулиці в Анталії.
Нагадав, що у вересні 2017 я купував свою за 172 000 лір - і це було тоді 49 500$. За таку саму ціну купили і сусіди. Несподівана думка від мого приятеля була така (цитую):
«Квартира та же, следовательно, доллар девольвировал в 2,2р.».
Я реально не очікував саме такої думки. Мені вона здалася і цікавою, і несподіваною.
От цікаво: така динаміка ринкової ціни квартири про що свідчить: Варіант А: за 8 років (2025-2017=8) долар девальвував в 2,2 рази. Варіант Б: вдала інвестиція і через 8 років буде вдалою інвестицією. Варіант В: все залежить від країни знаходження інвестицііі в нерухомість, фактично (….).
Яка ваша думка, панове фінансисти, економісти та інвестори: варіант А, Б, В, можливо Г та Д буде?
Вибачаюсь, а для чого і чі це прописано с Статуті ОСББ повідомляти шо хтось шось продає чі дарує і кликати сусідів...?