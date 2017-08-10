Акції від банку КОНКОРД

С 17 апреля каждый, кто оформил любую карту Visa или Mastercard от Concord bank и сделал любую покупку от 50 гривен получает от нас 100 гривен на счет;)
Как это работает?
1. Если у тебя iPhone, оставь контакты здесь: https://concord.ua/ru/apple-pay, если Android - здесь: https://concord.ua/ru/google-pay 2. дождись звонка и забери карточку в ближайшем отделении Concord bank; 3. в первый месяц после получения карточки сделай покупку в магазине на сумму от 50 гривен; 4. Гарантировано получи на счет 100 гривен!
Порадуй свою малечу! Оживляй нових героїв "Льорків" у мережах магазинів «Le Silpo» та «Сільпо» разом із Concord bank!
Для цього, з 29 серпня по 23 жовтня: 1. Зроби покупки на чек від 99 гривень і отримай свого чудернацького героя 2. Оплати товари смартфоном з Google Pay/Apple Pay і отримай додаткову картку героя у подарунок 3. Завантаж мобільний додаток «Льорки» з App Store/Play Market 4. Скануй картку та оживи свого Льорка у АR.
З 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року Concord bank проводить конкурс, переможці якого проведуть відпустку в мальовничих Карпатах. Для участі в розіграші путівки Вам просто потрібно понад 10 разів на місяць оплатити товари та послуги в магазинах своєю карткою Masterсard від Concord bank. Зараховуються транзакції тільки в акційний період – з 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року. В акції беруть участь лише картки Mastercard, на яких зафіксовано понад 10 транзакцій за календарний місяць.
13 січня 2020 року співробітники банку за допомогою генератора випадкових значень (https://www.randomes.top) оберуть серед учасників 9 переможців, які проведуть зимові канікули в засніжених Карпатах. Вартість кожної путівки становить 30 000* грн.
Після проведення розіграшу, Банк зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, в якому повідомить про умови акції та дату отримання призу (не пізніше 4-х днів після проведення розіграшу). Переможці будуть оголошені в соціальних мережах банку на Facebook, Instagram і Telegram.
Під путівкою у Карпати, мається на увазі призовий сертифікат від Туристичної фірми "Azimut" та Concord bank номіналом у 30 000* грн, за яким переможець зможе підібрати для себе ідеальну відпустку в зручні для нього дати, звернувшись до туроператора у будь-який час.
У разі, якщо обрана переможцем путівка коштує дорожче 30 000* грн, цю різницю переможець покриває самостійно. У випадку відмови переможця від призу, ця сума не компенсується і виграш переходить до наступного переможця зі списку. Якщо ви не маєте картки від Concord bank, можете оформити її онлайн та отримати в найближчому відділенні.
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У рамках нової акції Concord bank дає можливість отримати компенсацію оплати комунальних послуг протягом 6 місяців. Тобто банк влаштовує переможцям розіграшу приємну комунальну «відпустку». Сума компенсації фіксована: по 5 000 грн щомісяця на кожного клієнта, якому посміхнулась удача.
Для участі в акції потрібно лише розрахуватися своєю карткою Mastercard від Concord bank за товари чи послуги в будь-якому іншому місці. Акція діє три місяці – у період 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року. У розіграші беруть участь тільки картки Mastercard от Concord bank, на котрих зафіксовано більше ніж 10 транзакцій (кількість здійсненних оплат) за один календарний місяць. Розіграш буде проводитись тричі – банк щомісяця (5 грудня, 8 січня та 5 лютого 2020 року) за допомогою генератора випадкових значень https://www.randomes.top/ буде обирати по 3 переможці у кожному розіграші. Тобто всього буде 9 щасливчиків, які отримають компенсації.
Після проведення кожного розіграшу Банк, зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, в якому повідомить про умови акції та дати отримання призу (не пізніше 4-х днів після проведення розіграшу).
Переможці кожного розіграшу також будуть оголошені в соціальних мережах банку на Facebook, Instagram і Telegram.
Під компенсацією оплати комунальних послуг, мається на увазі щомісячне зарахування на картку-переможця грошової винагороди у розмірі 5 000* грн протягом 6 місяців, які переможець зможе використати для оплати комунальних платежів.
Якщо у вашому гаманці ще немає картки Mastercard від Concord bank, можете отримати її в будь-якому відділенні Банка або замовити на сайті тут
З 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року всі нові клієнти Concord bank отримують бонуси за розрахунки картками Mastercard у магазинах через Google Pay або Apple Pay.
Якщо ви станете клієнтом Concord bank в акційний період, маєте шанс отримати приємні бонуси на рахунок. Для цього потрібно лише двічі розрахуватися своєю карткою Mastercard через Google Pay або Apple Pay за будь-який товар чи послугу. Розмір бонуса — 100 грн (кожен клієнт отримує винагороду один раз). Акція триватиме з 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року. Отримати бонус можуть тільки ті клієнти, які станом на 1 листопада не зробили жодної оплати картками Mastercard через Google Pay або Apple Pay. Поповнення рахунку в зазначений період гарантоване тим, хто вперше оформить картку.
Нарахування бонусів здійснюється на бонусний рахунок клієнта на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.
Замовити Mastercard від Concord bank можна на сайті Concord bank або в найближчому відділенні банку.
Як додати свої картки до Google Pay або Apple Pay читай тут
Є питання? Телефонуйте: (050),(068),(0562) 734 50 05