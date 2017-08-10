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Акції від банку КОНКОРД

Акції від банку КОНКОРД
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:24

Получи супер-карту со 100 гривнами на счету!

С 17 апреля каждый, кто оформил любую карту Visa или Mastercard от Concord bank и сделал любую покупку от 50 гривен получает от нас 100 гривен на счет;)

Как это работает?


1. Если у тебя iPhone, оставь контакты здесь: https://concord.ua/ru/apple-pay, если Android - здесь: https://concord.ua/ru/google-pay
2. дождись звонка и забери карточку в ближайшем отделении Concord bank;
3. в первый месяц после получения карточки сделай покупку в магазине на сумму от 50 гривен;
4. Гарантировано получи на счет 100 гривен!

https://concord.ua/ru/news
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 11:29

Возвращай до 19% от всех покупок в Европе и выигрывай 500 ев

Так как мы очень любим наших клиентов, то решили поделиться с Вами очень и очень приятной новостью!

Наш партнер TaxFree4U дарит умопомрачительные подарки!

С 15 мая по 15 июля клиенты Конкорд банка и сервиса TaxFree4U могут выиграть 500 евро для проведения шоппинга в Италии, Франции, Испании и Германии.

Кто может участвовать в акции?

- Клиенты нашего Банка и клиенты компании TaxFree4U, которые воспользовались мобильным приложением вышеупомянутого сервиса.

Приложение доступно на Android и iOS платформах.

Как участвовать в акции?

- Зарегистрироваться или быть зарегистрированным в приложении через промокод "CONCORD" по ссылке: https://taxfree4u.eu/ru/registration/?promo=CONCOR...

- Сделать покупки на сумму от 500 евро в одной из стран: Франция, Италия, Германия или Испания, в период с 15.05.2019 по 15.07.2019.

- Вернуть НДС с сервисом TaxFree4U.

- Дождаться 19 июля и выиграть 500 евро

https://concord.ua/ru/news/povertaj-do- ... ij-shoping
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 11:47

Оживляй нових героїв льорків

Порадуй свою малечу! Оживляй нових героїв "Льорків" у мережах магазинів «Le Silpo» та «Сільпо» разом із Concord bank!

Для цього, з 29 серпня по 23 жовтня:
1. Зроби покупки на чек від 99 гривень і отримай свого чудернацького героя
2. Оплати товари смартфоном з Google Pay/Apple Pay і отримай додаткову картку героя у подарунок
3. Завантаж мобільний додаток «Льорки» з App Store/Play Market
4. Скануй картку та оживи свого Льорка у АR.

До речі, не маєш картки? Замовляй тут: https://concord.ua/ru/card

https://concord.ua/news/ozhivljaj-novih ... kord-bank-
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:14

Зустрічай осінь разом із Concord bank!

Розраховуйся преміальними картками від Concord bank за одяг нової колекції осінь-зима (2019/2020) у ЦУМі Києва та отримай знижку до 10% на свій новий образ!
Для цього, до 30 вересня:

1. Замов одну з преміальних карток: Visa Platinum або Visa Infinite тут: https://concord.ua/page/private-banking

2. Оплати нею покупки в ЦУМі Києва

3. Отримай до 10% знижки на нову жіночу та чоловічу колекцію одягу

https://concord.ua/news/zustrichaj-osin ... ncord-bank
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:36

​​Concord bank розігрує 9 путівок

З 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року Concord bank проводить конкурс, переможці якого проведуть відпустку в мальовничих Карпатах.
Для участі в розіграші путівки Вам просто потрібно понад 10 разів на місяць оплатити товари та послуги в магазинах своєю карткою Masterсard від Concord bank. Зараховуються транзакції тільки в акційний період – з 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року. В акції беруть участь лише картки Mastercard, на яких зафіксовано понад 10 транзакцій за календарний місяць.


13 січня 2020 року співробітники банку за допомогою генератора випадкових значень (https://www.randomes.top) оберуть серед учасників 9 переможців, які проведуть зимові канікули в засніжених Карпатах. Вартість кожної путівки становить 30 000* грн.


Після проведення розіграшу, Банк зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, в якому повідомить про умови акції та дату отримання призу (не пізніше 4-х днів після проведення розіграшу).
Переможці будуть оголошені в соціальних мережах банку на Facebook, Instagram і Telegram.

Під путівкою у Карпати, мається на увазі призовий сертифікат від Туристичної фірми "Azimut" та Concord bank номіналом у 30 000* грн, за яким переможець зможе підібрати для себе ідеальну відпустку в зручні для нього дати, звернувшись до туроператора у будь-який час.

У разі, якщо обрана переможцем путівка коштує дорожче 30 000* грн, цю різницю переможець покриває самостійно.
У випадку відмови переможця від призу, ця сума не компенсується і виграш переходить до наступного переможця зі списку.
Якщо ви не маєте картки від Concord bank, можете оформити її онлайн та отримати в найближчому відділенні.

Є питання? Телефонуй: (050) (068) (0562) 734 50 05

*За вирахуванням ПДВ

Підключіться до Всесвіту разом з Concord bank!

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:37

​Concord bank розігрує «комунальні канікули»

У рамках нової акції Concord bank дає можливість отримати компенсацію оплати комунальних послуг протягом 6 місяців. Тобто банк влаштовує переможцям розіграшу приємну комунальну «відпустку». Сума компенсації фіксована: по 5 000 грн щомісяця на кожного клієнта, якому посміхнулась удача.

Для участі в акції потрібно лише розрахуватися своєю карткою Mastercard від Concord bank за товари чи послуги в будь-якому іншому місці. Акція діє три місяці – у період 1 листопада 2019 року по 1 лютого 2020 року. У розіграші беруть участь тільки картки Mastercard от Concord bank, на котрих зафіксовано більше ніж 10 транзакцій (кількість здійсненних оплат) за один календарний місяць. Розіграш буде проводитись тричі – банк щомісяця (5 грудня, 8 січня та 5 лютого 2020 року) за допомогою генератора випадкових значень https://www.randomes.top/ буде обирати по 3 переможці у кожному розіграші. Тобто всього буде 9 щасливчиків, які отримають компенсації.

Після проведення кожного розіграшу Банк, зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, в якому повідомить про умови акції та дати отримання призу (не пізніше 4-х днів після проведення розіграшу).

Переможці кожного розіграшу також будуть оголошені в соціальних мережах банку на Facebook, Instagram і Telegram.

Під компенсацією оплати комунальних послуг, мається на увазі щомісячне зарахування на картку-переможця грошової винагороди у розмірі 5 000* грн протягом 6 місяців, які переможець зможе використати для оплати комунальних платежів.

Якщо у вашому гаманці ще немає картки Mastercard від Concord bank, можете отримати її в будь-якому відділенні Банка або замовити на сайті тут

Залишились питання? Телефонуй: (050), (068), (0562) 734 50 05



*Згідно Податкового кодексу України, з доходу клієнта відраховується ПДФО у розмірі 18% від доходу та військовий збір у розмірі 1.5% від доходу

https://concord.ua/news/%e2%80%8bconcor ... i-kanikuli
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 15:07

Concord bank дарує новим клієнтам, власникам карток Masterca

З 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року всі нові клієнти Concord bank отримують бонуси за розрахунки картками Mastercard у магазинах через Google Pay або Apple Pay.

Якщо ви станете клієнтом Concord bank в акційний період, маєте шанс отримати приємні бонуси на рахунок. Для цього потрібно лише двічі розрахуватися своєю карткою Mastercard через Google Pay або Apple Pay за будь-який товар чи послугу. Розмір бонуса — 100 грн (кожен клієнт отримує винагороду один раз). Акція триватиме з 1 листопада 2019 року по 1 травня 2020 року. Отримати бонус можуть тільки ті клієнти, які станом на 1 листопада не зробили жодної оплати картками Mastercard через Google Pay або Apple Pay. Поповнення рахунку в зазначений період гарантоване тим, хто вперше оформить картку.

Нарахування бонусів здійснюється на бонусний рахунок клієнта на 5-й робочий день місяця, наступного за звітним.

Замовити Mastercard від Concord bank можна на сайті Concord bank або в найближчому відділенні банку.

Як додати свої картки до Google Pay або Apple Pay читай тут

Є питання? Телефонуйте: (050),(068),(0562) 734 50 05

Беріть участь і вигравайте!

Підключіться до Всесвіту разом з Concord bank!


https://concord.ua/news/concord-bank-da ... -apple-pay
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