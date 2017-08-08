Акції від банку КОНКОРД

Додано: П'ят 22 лис, 2019 12:36

З 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року Concord bank проводить конкурс, переможці якого проведуть відпустку в мальовничих Карпатах.Для участі в розіграші путівки Вам просто потрібно понад 10 разів на місяць оплатити товари та послуги в магазинах своєю карткою Masterсard від Concord bank. Зараховуються транзакції тільки в акційний період – з 1 листопада 2019 року по 1 січня 2020 року. В акції беруть участь лише картки Mastercard, на яких зафіксовано понад 10 транзакцій за календарний місяць.13 січня 2020 року співробітники банку за допомогою генератора випадкових значень () оберуть серед учасників 9 переможців, які проведуть зимові канікули в засніжених Карпатах. Вартість кожної путівки становить 30 000* грн.Після проведення розіграшу, Банк зв'яжеться з переможцем за допомогою смс або телефонного дзвінка, в якому повідомить про умови акції та дату отримання призу (не пізніше 4-х днів після проведення розіграшу).Переможці будуть оголошені в соціальних мережах банку на Facebook, Instagram і Telegram.Під путівкою у Карпати, мається на увазі призовий сертифікат від Туристичної фірми "Azimut" та Concord bank номіналом у 30 000* грн, за яким переможець зможе підібрати для себе ідеальну відпустку в зручні для нього дати, звернувшись до туроператора у будь-який час.У разі, якщо обрана переможцем путівка коштує дорожче 30 000* грн, цю різницю переможець покриває самостійно.У випадку відмови переможця від призу, ця сума не компенсується і виграш переходить до наступного переможця зі списку.Якщо ви не маєте картки від Concord bank, можете оформити її онлайн та отримати в найближчому відділенні.Є питання? Телефонуй: (050) (068) (0562) 734 50 05*За вирахуванням ПДВПідключіться до Всесвіту разом з Concord bank!