Акції від банку КОНКОРД

У розпалі літо, а тому ми вирішили порадувати своїх клієнтів і відновити 1 % кешбеку з усіх оплат картками, що беруть участь у Бонусній програмі нашого банку.
Усе як і раніше: клієнт розраховується своєю карткою в кафе, магазині або в інтернеті – і отримує на бонусний рахунок 1 % від витрачених коштів. Після накопичення 100 грн кешбек можна повернути на будь-яку картку, для цього достатньо обрати її у вкладці «кешбек» в мобільному додатку icON25 або у веб-версії інтернет-банкінгу в розділі «Бонусна програма». https://concord.ua/news/ura-mi-vidnovlj ... oncordbank
З 1 липня власники преміальних карток Mastercard від CONCORDBANK, здійснюючи внутрішні перельоти з аеропорту «Бориспіль», зможуть скористатися новим сервісом Fast Line для проходження через контроль авіаційної безпеки.
Для цього треба:
упродовж 35 днів до вильоту розрахуватися своєю карткою на суму понад 6000 грн; підійти до напису Fast Line у зоні внутрішніх вильотів, який знаходиться біля службового проходу авіаційної безпеки в аеропорту «Бориспіль» (термінал D, 2-й поверх); пройти перевірку картки з apple / google pay через термінал. Готово! https://concord.ua/news/vidteper-vlasni ... -perelotiv
Чудова новина! 50 % знижки на таксі Uber до аеропорту чи назад повертаються! Тільки для власників преміальних карток Visa від CONCORDBANK: у період до 30 вересня 2020 року дістатися до міжнародних аеропортів «Жуляни» та «Бориспіль» у Києві або назад можна у два рази вигідніше.
Якщо ви вже користувалися цією пропозицією раніше, то сміливо:
1. Відкривайте додаток Uber, там вже введено необхідний промокод для поїздки.
2. Замовляйте таксі.
3. Автоматично отримуйте 50 % знижки на поїздки в аеропорти «Жуляни» та «Бориспіль».
А якщо ж ви вперше побачили цю акцію і тільки бажаєте спробувати:
1. Відкривайте додаток Uber.
2. Реєструйте преміальну картку Visa від CONCORDBANK.
3. Вводьте промокод VISAUAPREMIUM у розділі «Оплата».
4. І тепер вже можете скористатися знижкою та дістатися до аеропорту вигідно.
Цього року ми хочемо відсвяткувати цей день з нашими клієнтами! 7 серпня в усіх відділеннях нашого банку на всіх клієнтів і гостей будуть чекати частування та прохолодні напої. Отже, які приємності чекають на відвідувачів наших відділень? У головному відділенні за адресою площа Троїцька, 2, м. Дніпро кожен гість і клієнт банку зможе посмакувати коктейлем «Фіз із бузиною», а на вході отримати модну захисну маску! Усе з дотриманням карантинних заходів, але у святковій атмосфері. За традицією, усі охочі зможуть сфотографуватися на фоні нашої чудової фотозони, причому буде можливість потрапити в кадр спеціально запрошеного професійного фотографа, який добере найкращий ракурс, а отримані фото помістить на пам'ятні магнітики. Під час наступного візиту наші гості та клієнти зможуть забрати їх як сувенір. А ось головною подією буде колесо фортуни, і повірте, удача усміхнеться кожному! Ніхто не піде від нас без подарунка. Підходь, крути та вигравай круті призи від CONCORDBANK: фірмові блокноти, пляшки для води, брендовані чашки, шокоайкони та ще багато іншого! У VIP-відділеннях на клієнтів чекають смачні брендовані десерти, а на додаток ще й келих шампанського за подальший розвиток банку та взаємовигідну співпрацю! Клієнтів регіональних відділень ми також не залишимо без свята. У цей день пригощатимемо їх коктейлем «Мімоза» або келихом шампанського, корпоративними пряниками та цукерками. Завітайте до наших відділень по гарний настрій та смачненькі подарунки!
Ви власник картки VISA Infinite від CONCORDBANK? Тоді ця пропозиція спеціально для вас!
Відтепер VIP-зали Lounge Key в аеропортах доступні абсолютно всім держателям карток Infinite від CONCORDBANK безкоштовно! До речі, тепер не важливо, який у вас був оборот коштів за останні 30 днів, задля вашого комфорту цю умову скасовано! Які привілеї на вас очікують у VIP-залі?
Комфортабельні місця для очікування свого рейсу Wi-Fi та телебачення Напої та закуски Душ, газети та журнали Жодних обмежень щодо обороту коштів та кількості відвідувань! Користуйтеся де завгодно, у будь-якій точці світу без додаткових умов. https://concord.ua/news
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Швидкі, зручні та безпечні безконтактні оплати фітнес-браслетом Mi Smart Band 4 NFC відтепер доступні для клієнтів банку – держателів карток Mastercard.
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